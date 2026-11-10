Para este martes 10 de noviembre, el frente frío número 4 sigue como estacionario en la parte media del Golfo de México, interactuando con canales de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional.

Estos son los estados que tendrán lluvias fuertes, bancos de niebla y un temperaturas heladas durante la madrugada para el día miércoles 11 de noviembre.

¿Dónde está el frente frío 4?

El frente frío número 4 se mantiene con características de estacionario en el Golfo de México.

Al combinarse con un canal de baja presión ubicado en el noreste y oriente del país, aumentan las condiciones para que se formen nublados densos, lluvias y la presencia de bancos de niebla durante las mañanas en las regiones cercanas.

🌧️ El frente frío número 4 provocará lluvias en gran parte del país, mientras que en el Pacífico se esperan temperaturas máximas de hasta 40 °C.



En la CDMX hay alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías. 🥶



¡Abrígate y toma precauciones!



🗣️: Martha Espinosa… pic.twitter.com/U1LlDHz3a9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 10, 2026

Estados con pronóstico de lluvia hoy

Las lluvias más fuertes previstas para este día vendrán en forma de chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Las zonas con más lluvias serán el norte de San Luis Potosí, el norte y sur de Tamaulipas, las regiones norte y sur de Veracruz, así como el sur de Chiapas.

¿Va a llover en la CDMX hoy?

El reporte del clima del Servicio Meteorológico Nacional también dice que habrá intervalos de chubascos en Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se esperan lluvias aisladas de menos intensidad en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Temperaturas de hasta -5 grados en México hoy

La masa de aire frío relacionada con este frente frío mantendrá un ambiente fresco a frío en el norte y noreste del país.

Durante la madrugada del miércoles, el termómetro va a bajar hasta marcar de entre -5 y 0 °C en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, exigiendo el uso de ropa abrigada.

¡Buenos días! De acuerdo con información de @conagua_clima, te compartimos los sistemas meteorológicos que estarán presentes este martes en territorio nacional:



🔻 Canales de baja presión

💨 Corriente en chorro subtropical

💨 Inestabilidad atmosférica

❄️ Masa de aire frío… pic.twitter.com/j0l7TX8FLR — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 10, 2026

Amaneceres fríos de cero a cinco

También se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en las primeras horas del día en las partes altas y zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde también se prevén bancos de niebla.

¿Cuándo saldrá de México el frente frío 4?

De acuerdo al pronóstico oficial, el frente frío número 4 dejará de generar efectos en México a partir del día miércoles 11 de noviembre, para dar pie a la entrada de uno nuevo.