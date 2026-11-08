El clima en México para este domingo 8 de noviembre estará complicado y todo por el frente frío número 4 que sigue generando efectos.
Debido a una combinación con otros fenómenos meteorológicos, las lluvias fuertes, vientos y un ambiente frío se reflejarán en estados de México.
Así estará el clima este cierre de fin de semana por el frente frío actual.
¿Cómo actúa el frente frío 4 reforzado por la masa de aire frío?
Con el impulso de la masa de aire frío en el noreste de México, el frente número 4 interactúa con un canal de baja presión.
Esta dinámica genera la formación de nublados y favorece las lluvias importantes, además de mantener las bajas temperaturas en las regiones del norte y noreste de México.
Estados con lluvias intensas este domingo
Las lluvias más fuertes del día serán en el noreste del país, donde se prevén acumulados de entre 75 y 150 mm.
Las regiones con más riesgo de lluvias intensas son el noreste de Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas.
Regiones que esperan lluvias muy fuertes y chubascos
El pronóstico dice de la presencia de lluvias muy fuertes en el este de Sonora, el centro y noreste de Chihuahua, y el este de Chiapas.
También se esperan chubascos fuertes en Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, además de lluvias ligeras en el resto del centro y sur.
Zonas serranas con temperaturas mínimas de hasta -5 grados
El ambiente helado se va a sentir durante la madrugada. El termómetro caerá a marcas de entre -5 y 0 °C en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, exigiendo el uso de ropa abrigadora para los habitantes de estas comunidades de montaña.
Estados con temperaturas de hasta 0°
Se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante las primeras horas del día en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.