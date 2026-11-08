El clima en México para este domingo 8 de noviembre estará complicado y todo por el frente frío número 4 que sigue generando efectos.

Debido a una combinación con otros fenómenos meteorológicos, las lluvias fuertes, vientos y un ambiente frío se reflejarán en estados de México.

Así estará el clima este cierre de fin de semana por el frente frío actual.

¿Cómo actúa el frente frío 4 reforzado por la masa de aire frío?

Con el impulso de la masa de aire frío en el noreste de México, el frente número 4 interactúa con un canal de baja presión.

Esta dinámica genera la formación de nublados y favorece las lluvias importantes, además de mantener las bajas temperaturas en las regiones del norte y noreste de México.

¿Se viene la lluvia y el frío? 👀 Descubre qué estados resentirán el impacto del Frente Frío 4 este 8 de noviembre



El frente frío traerá consigo notables cambios en el clima este 8 de noviembre. Infórmate sobre los estados que enfrentarán intensas lluvias y un marcado descenso… pic.twitter.com/bwUeW188Z5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 8, 2026

Estados con lluvias intensas este domingo

Las lluvias más fuertes del día serán en el noreste del país, donde se prevén acumulados de entre 75 y 150 mm.

Las regiones con más riesgo de lluvias intensas son el noreste de Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas.

Regiones que esperan lluvias muy fuertes y chubascos

El pronóstico dice de la presencia de lluvias muy fuertes en el este de Sonora, el centro y noreste de Chihuahua, y el este de Chiapas.

También se esperan chubascos fuertes en Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, además de lluvias ligeras en el resto del centro y sur.

🥶❄️ El frente frío 4 mantendrá sus efectos en #México, extendiendo las bajas temperaturas en diversas regiones hasta el 13 de noviembre.



Traerá consigo descenso de temperatura de hasta -5 °C en zonas serranas, rachas de viento y lluvias en el norte, centro y sureste del país.… pic.twitter.com/I57sKeojRw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 6, 2026

Zonas serranas con temperaturas mínimas de hasta -5 grados

El ambiente helado se va a sentir durante la madrugada. El termómetro caerá a marcas de entre -5 y 0 °C en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, exigiendo el uso de ropa abrigadora para los habitantes de estas comunidades de montaña.

Estados con temperaturas de hasta 0°

Se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante las primeras horas del día en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.