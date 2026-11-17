Este martes 17 de noviembre, el clima se mantendrá frío en gran parte de la República Mexicana. El frente frío número 6 ya tiene características de adquirió estacionario sobre el Golfo de México y, al combinarse con una masa de aire polar y una vaguada en niveles altos, va a dejar lluvias muy fuertes, rachas intensas de viento y bajas temperaturas.

¿Qué estados tendrán más afectaciones hoy y cómo estará el frío para la madrugada?

Lluvias muy fuertes en estos estados por frente frío 6

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío 6 se va a extender desde el Golfo de México hasta el sureste del país.

Su interacción con una vaguada va a dejar lluvias fuertes en el sur de Veracruz, el norte y este de Oaxaca, el norte y este de Chiapas, y el oeste y sur de Tabasco.

🥶🌧️ El frente frío número 6 mantiene bajas temperaturas y cielo nublado en el Valle de México, con posibilidad de lluvia ligera.



En el sur y sureste se pronostican lluvias fuertes, mientras que en el norte se esperan madrugadas heladas.



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Estados con lluvias fuertes, chubascos y lluvias aisladas hoy 17 de noviembre

También se esperan chubascos con lluvias fuertes en el sureste de Puebla, el suroeste de Campeche, el este y norte de Yucatán, y en todo Quintana Roo.

Igual va a haber intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo, Morelos y Guerrero, además de lluvias aisladas en estados del centro y norte, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México.

Evento de Norte en México por masa de aire polar

La masa de aire polar que acompaña a este frente va a impulsar un evento de “Norte” intenso en las costas del Golfo y el sur.

Se esperan rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el centro y sur de Veracruz, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además en la costa de Tamaulipas las rachas alcanzarán entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Heladas de hasta -5 grados hoy 17 de noviembre

El ambiente frío va a seguir en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Para la madrugada del miércoles 18 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

🧥☔ ¡Saca la chamarra y prepara el paraguas!



El frente frío número 6 golpeará este martes 17 de noviembre con lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de vientos de hasta 90 km/h y bajas temperaturas.



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Bajas temperaturas en la CDMX y otros estados

El frío de la madrugada también se va a sentir en las partes altas del centro y occidente del país.

El termómetro va a marcar mínimas de 0 a 5 grados en sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.