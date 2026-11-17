El frente frío número 6 no se quiere ir del país y durante los próximos días se va a quedar como estacionario sobre el Golfo de México y la península de Yucatán.

Del miércoles 18 al viernes 20 de noviembre de 2026, este sistema va a dejar lluvias fuertes, rachas de viento en el sur y madrugadas heladas, aunque por las tardes empezará a subir un poco la temperatura en varias regiones.

Esto se espera en el clima de México por el frente frío 6.

Probabilidad de lluvia para el miércoles 18 de noviembre

Para este miércoles, el frente frío 6 se va a quedar en el suroeste del Golfo de México y el norte de la península de Yucatán, dejando chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste.

La masa de aire polar va a generar viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 30 a 50 kilómetros por hora en el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¡Buenos días! ☀️ Te compartimos los sistemas meteorológicos que estarán presentes este martes en territorio nacional.



🌀 Frente núm. 6

🌀 Vaguada en niveles altos de la atmósfera

❄️ Masa de aire polar

🌀 Frente frío núm. 7

🌀 Vaguada en altura

🔻 Canales de baja presión

💧… pic.twitter.com/bE8dB4glLH — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 17, 2026

Entrada del frente frío 7 por el noroeste y norte

Al mismo tiempo que el frente 6 sigue en el sureste, el nuevo frente frío número 7 comenzará a recorrer el noroeste y norte del territorio nacional durante el miércoles.

Su avance va a favorecer la probabilidad de lluvias, chubascos y rachas de viento en los estados de esas dos regiones.

¿Frío extremo va a seguir para todo México?

Durante el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre, el frente frío 6 va a seguir extendido como estacionario sobre la península de Yucatán, manteniendo las lluvias y chubascos en esa zona.

Aunque la masa de aire polar modificará las temperaturas, lo que permitirá que el frío baje un poco durante las mañanas en el norte, noreste, centro y oriente de México.

¿Dónde va a hacer mucho frío?

A pesar de que las tardes serán menos frías en gran parte del país, las madrugadas van a seguir heladas en las partes altas.

Para la madrugada del jueves, como del viernes y del sábado, se pronostican temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

¡El frente frío número 6 golpea a México!🥶🌧️



Este lunes, Puebla y Veracruz enfrentarán lluvias intensas, mientras que la masa de aire polar provocará bajas temperaturas y fuertes vientos. 🌬️⚠️



🚨 En Veracruz y Tamaulipas se esperan rachas de hasta 80 km/h y oleaje de 2 a 3… pic.twitter.com/usnTr13LFH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 17, 2026

Frío de 0 a 5 grados en las madrugadas del centro y Ciudad de México

El ambiente muy frío al amanecer también va a seguir en las regiones montañosas del centro y occidente durante estos tres días.

El termómetro va a marcar mínimas de 0 a 5 grados en sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.