Frente frío estacionario cambiará el clima este lunes con lluvias y bajas temperaturas

El temporal de lluvias en México aún no termina, y este lunes 5 de octubre, se esperan lluvias fuertes, tormentas y bajas temperaturas en algunos estados del país, gracias al huracán “Rachel” y al primer frente frío estacionario. Consulta aquí el pronóstico del clima por región.

¿Hasta cuándo se acaba el frente frío y dónde se localiza el huracán “Rachel”?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el frente frío podría extender sus efectos hasta el martes 6 de octubre, sumado a dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas de México.

El sistema frontal provocará fuertes lluvias en el norte del país, pero por si fuera el colmo, el huracán “Rachel” continuará afectando al país con precipitaciones intensas, a pesar de que el ciclón se encuentra mar adentro.

El centro del huracán Rachel de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 590 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

#Rachel #lluvia #BCS #oleaje https://t.co/dqtDcAYjhH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2026

Estados de México dónde lloverá este lunes 5 de octubre

Diversos fenómenos meteorológicos provocarán que México registre temperaturas altas en algunas zonas del norte, mientras que las vaguadas y canales de baja presión favorecerán la presencia de lluvias durante la tarde de este lunes 5 de octubre.



Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (norte, este y sur).

Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (norte, este y sur). Lluvias muy fuertes: Tamaulipas (noreste y sureste), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (norte, costa y oeste) y Guerrero (costa y este).

Tamaulipas (noreste y sureste), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (norte, costa y oeste) y Guerrero (costa y este). Lluvias fuertes: Nuevo León (centro y sureste) y Campeche (suroeste).

Nuevo León (centro y sureste) y Campeche (suroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (costa y sur), Nayarit, Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (este, centro, oeste y costa), Coahuila (este y sureste), Guanajuato (noreste y sur), Estado de México (oeste y suroeste), Morelos, Yucatán (este y oeste) y Quintana Roo (norte y costa).

Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (costa y sur), Nayarit, Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (este, centro, oeste y costa), Coahuila (este y sureste), Guanajuato (noreste y sur), Estado de México (oeste y suroeste), Morelos, Yucatán (este y oeste) y Quintana Roo (norte y costa). Chubascos: Chihuahua, Durango

Pronóstico de temperaturas en México lunes 5 de octubre

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

Baja California Sur y Sinaloa. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que el Frente frío provocará temperaturas bajas al amanecer en:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Clima en CDMX y Edomex lunes 5 de octubre

¡Otro amanecer con lluvias en el poniente! Durante la mañana se pronostica cielo nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas, así como posibles lluvias aisladas en las primeras horas del día en el Edomex.

Por la tarde, se prevé un ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima será de 14 a 16 °C y la máxima de 21 a 23 °C, mientras que en el Edomex se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 18 a 20 °C.