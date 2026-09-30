El primer frente frío llega a México junto a un temporal de lluvias: SMN alerta a estos estados
El primer frente frío de la temporada 2026-2027 ingresará por el norte de México, junto a un temporal de lluvias impulsado por el ciclón “Rachel”.
México se encuentra en la etapa más crítica de la temporada de huracanes, pero antes de que esta llegue a su fin, el primer frente frío ocasionará cambios en el clima.
El sistema frontal podría ingresar a territorio nacional antes del 1 de octubre, provocando lluvias y un descenso en las temperaturas en distintas regiones del país, pero este no viene solo.
La tormenta tropical “Rachel” también favorecerá un temporal de lluvias por todo el centro y sureste del país, por lo que el frente frío 1 afectará diversos estados.
¿Cuándo llega el frente frío 1 a México? fecha estimada del SMN
Aunque se esperaba que el sistema frontal ingresara la semana pasada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el frente frío 1 llegará a territorio mexicano entre el miércoles 30 de septiembre y las primeras horas del jueves 1 de octubre.
Su llegada estará relacionada con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, una vaguada y el monzón mexicano, principalmente sobre el noroeste y norte del país.
Por su parte, “Rachel” generará un temporal de lluvias en occidente y sur, con precipitaciones que podrían extenderse a otras regiones. A partir de este día, diversas zonas del país comenzarán a experimentar un descenso de temperaturas y tormentas.
🔵 EL PRIMER FRENTE FRÍO DE LA TEMPORADA SE ACERCA— Meteorología Tamaulipas (@MeteoroTamps) September 30, 2026
🌧️ Sería uno de los sistemas que entrarían en escena y favorecerían un aumento importante en la actividad de lluvias durante los primeros días de octubre.
✅ Con su llegada, daría inicio la temporada de frentes fríos… 🍂 pic.twitter.com/92qig3FnNL
Estados afectados por el primer frente frío en México
El primer frente frío de la temporada comenzará a influir en México entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, donde sus efectos se concentrarán en el noroeste y norte del país.
Entre las entidades que podrían registrar afectaciones se encuentran:
- Zacatecas
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Durango
- Chihuahua
- Sonora
En algunas zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla, se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius durante la madrugada del jueves.
Estados afectados por el temporal de lluvias en México
El temporal asociado al ciclón que alcanzará la categoría de huracán mayor para el jueves 1 de octubre, afectará principalmente al occidente y sur de México.
Los estados en alerta son:
- Michoacán: lluvias torrenciales, especialmente en la costa.
- Guerrero: lluvias intensas, principalmente en la costa.
- Oaxaca: lluvias intensas en la costa oeste.
- Nayarit: lluvias muy fuertes.
- Jalisco: lluvias muy fuertes, especialmente en la costa.
- Colima: lluvias muy fuertes.