El primer frente frío llega a México junto a un temporal de lluvias: SMN alerta a estos estados

México se encuentra en la etapa más crítica de la temporada de huracanes, pero antes de que esta llegue a su fin, el primer frente frío ocasionará cambios en el clima.

El sistema frontal podría ingresar a territorio nacional antes del 1 de octubre, provocando lluvias y un descenso en las temperaturas en distintas regiones del país, pero este no viene solo.

La tormenta tropical “Rachel” también favorecerá un temporal de lluvias por todo el centro y sureste del país, por lo que el frente frío 1 afectará diversos estados.

¿Cuándo llega el frente frío 1 a México? fecha estimada del SMN

Aunque se esperaba que el sistema frontal ingresara la semana pasada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el frente frío 1 llegará a territorio mexicano entre el miércoles 30 de septiembre y las primeras horas del jueves 1 de octubre.

Su llegada estará relacionada con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, una vaguada y el monzón mexicano, principalmente sobre el noroeste y norte del país.

Por su parte, “Rachel” generará un temporal de lluvias en occidente y sur, con precipitaciones que podrían extenderse a otras regiones. A partir de este día, diversas zonas del país comenzarán a experimentar un descenso de temperaturas y tormentas.

🔵 EL PRIMER FRENTE FRÍO DE LA TEMPORADA SE ACERCA



🌧️ Sería uno de los sistemas que entrarían en escena y favorecerían un aumento importante en la actividad de lluvias durante los primeros días de octubre.



✅ Con su llegada, daría inicio la temporada de frentes fríos… 🍂 pic.twitter.com/92qig3FnNL — Meteorología Tamaulipas (@MeteoroTamps) September 30, 2026

Estados afectados por el primer frente frío en México

El primer frente frío de la temporada comenzará a influir en México entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, donde sus efectos se concentrarán en el noroeste y norte del país.

Entre las entidades que podrían registrar afectaciones se encuentran:



Zacatecas

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Sinaloa

Durango

Chihuahua

Sonora

En algunas zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla, se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius durante la madrugada del jueves.

Estados afectados por el temporal de lluvias en México

El temporal asociado al ciclón que alcanzará la categoría de huracán mayor para el jueves 1 de octubre, afectará principalmente al occidente y sur de México.

Los estados en alerta son:

