Lista de estados afectados por el frente frío “fuera de temporada”

La llegada de un frente frío "atípico" tomará a México durante este fin de semana, esto de acuerdo con Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sí, como lees, en plena temporada de calor. Aquí te dejamos los detalles y la lista de estados que se verán afectados por este sorpresivo arribo con cambios de temperatura.

¿Qué es un frente frío "fuera de temporada"?

Un frente frío se da al choque entre una masa de aire frío y seco con el aire cálido y húmedo predominante, pero en esta ocasión ocurre fuera de temporada porque por lo regular se da en los meses de invierno y esta vez "se adelantó".

Hoy, el #FrenteFrío 38 ocasionará #Vientos fuertes en el noroeste y norte de #México. El miércoles, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país y originará vientos fuertes a muy fuertes con posibles #Tolvaneras. Más información en ⬇️https://t.co/CKEnUOqJgu pic.twitter.com/WPxwbLo9aV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 3, 2026

Mientras varios estados de la república se mantiene con olas de calor o incluso con el presagio de la canícula, un frente frío llegará este fin de semana en otras zonas, tomándonos por sorpresa.

¿Cuándo llegará el frente frío "atípico?

Autoridades estipula que el frente frío fuera de temporada llegaría el 1 de agosto y se prevén chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y hasta posible caída de granizo principalmente al norte del país. Así que ya lo sabes, toma tus precauciones.

Lista de estados afectados por un frente frío "atípico"

Si vives en alguno de estos estados, toma tus precauciones, pues este fenómeno meteorológico vendrá acompañado de un canal de baja presión y con ello el aumento de la probabilidad de tormentas eléctricas y hasta una posible caída de granizo, mientras que en otras regiones se esperan lluvias muy fuertes, ¿dónde?, aquí la lista de estados:

Sinaloa, Nayarit, Sonora y Chihuahua, con las lluvias más intensas del fin de semana, entre el sábado 1 y el domingo 2 de agosto.

Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte) y Guerrero (este y oeste), con lluvias fuertes a muy fuertes.

Durango (sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Estado de México (oeste, centro y suroeste), Morelos (sur), Tlaxcala, Puebla (suroeste, este y sureste) y Chiapas (este y sur), con chubascos e intervalos de lluvia. A esto se suma una nueva onda tropical en el sureste mexicano.

