Frío extremo HOY: estos estados tendrán temperaturas de hasta 0 grados; consulta la lista

El frío continuará hoy jueves 29 de octubre en distintas regiones de México, donde el termómetro podría descender hasta los 0 grados durante la madrugada, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El ambiente frío se concentrará principalmente en zonas serranas del norte y centro del país, aunque no será la única condición meteorológica de la jornada. Mientras algunas entidades enfrentarán temperaturas mínimas de hasta -5 grados, otras registrarán máximas de 35 a 40 °C.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 0 grados HOY?

Según el pronóstico de Conagua, las temperaturas más bajas se presentarán durante la madrugada del jueves en regiones serranas de tres entidades, donde el termómetro podría marcar hasta -5 grados.

Estos son los estados que tendrán las temperaturas mínimas más bajas:



Baja California: temperaturas de -5 a 0 °C en zonas serranas.

Chihuahua: temperaturas de -5 a 0 °C en zonas serranas.

Durango: temperaturas de -5 a 0 °C en zonas serranas.

En estas regiones, las bajas temperaturas podrían favorecer un ambiente muy frío durante las primeras horas del día, especialmente en las zonas de mayor altitud.

Estados con temperaturas de 0 a 5 grados

El frío también se hará presente en otras regiones montañosas del país. Conagua prevé temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C durante la madrugada en las siguientes entidades:



Estado de México.

Hidalgo.

Tlaxcala.

Puebla.

Veracruz.

Oaxaca.

#FrenteFrío4 golpeará directamente a México El frente frío número 4 se acerca a #México y ya tiene fecha de llegada; este será el clima para el día en que entre a la República Mexicana. https://t.co/C644VMRpGi https://t.co/Kr6oBnvp2D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2026

¿En qué estados hará más calor HOY?

En contraste con el frío previsto para las zonas montañosas, algunas entidades del norte y sur de México registrarán temperaturas elevadas durante el día.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, estos son los estados donde se esperan las temperaturas máximas más altas:

Temperaturas de 35 a 40 °C:



Sonora, en el sur.

Sinaloa, en el norte.

Temperaturas de 30 a 35 °C:

