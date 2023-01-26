Más de 160 personas mueren por frío extremo en Afganistán

Más de 160 personas han muerto de frío extremo durante este mes en Afganistán, autoridades locales señalan que se trata del peor invierno boreal registrado en más de una década.

"Desde el 10 de enero hasta hoy (26 de enero de 2023) han muerto 162 personas a causa del frío", declaró Shafiullah Rahimi, portavoz del Ministerio de Gestión de Desastres. Tan solo en la última semana se produjeron alrededor de 84 de esos decesos.

El invierno más frío de los últimos 15 años, en el que se han registrado temperaturas de hasta -34 grados Celsius (frío extremo), ha afectado a Afganistán que se encuentra sumergida en medio de una grave crisis económica.

Los residentes se han mostrado preocupados al no poder permitirse combustible para calentar las casas a temperaturas muy por debajo del punto de congelación.

Cabe señalar que en las últimas semanas, muchos grupos de ayuda humanitaria han suspendido de manera parcial sus operaciones en Afganistán debido a que el gobierno talibán dictaminó que la mayoría de las trabajadoras de las ONG (Organización No Gubernamental) no podían trabajar. Esto ha dejado a muchas de las agencias sin poder llevar a cabo sus programas de ayuda en Afganistán.

Afghans are facing dire living conditions during an exceptionally harsh winter. At least 78 people have died of cold in Afghanistan during the country's worst winter in more than a decade, with temperatures dropping to -34°C amid a severe economic crisis. pic.twitter.com/SDZN3BTvnK — 5Pillars (@5Pillarsuk) January 25, 2023

Crudas escenas registradas por el frío extremo en Afganistán

En un campo nevado del oeste de la capital de Afganistán, unos niños rebuscaban entre la basura en busca de plástico para quemar y así ayudar a sus familias, incapaces de permitirse leña o carbón para enfrentar el frío extremo.

Ashour Ali, tendero de 30 años y quien vive con su familia en un sótano de cemento, donde sus cinco hijos tiemblan de frío debido a las condiciones climáticas adversas. Él asegura que la poca cantidad que gana en su tienda ya no es suficiente para poder comprar combustible.

Ali agrega que este año, el clima es de frío extremo y que: "no hemos podido comprar carbón. Los niños se despiertan de frío y lloran por la noche hasta la mañana. Están todos enfermos. Hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda y no tenemos suficiente pan para comer la mayor parte del tiempo.