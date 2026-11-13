El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informa que, luego de la cancelación de todos los vuelos en Estados Unidos, los que estaban programados desde México y hacia nuestro país presentan serias afectaciones.

“Recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el AICM y destinos estadounidenses mantener comunicación con su avión para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario. La administración aeroportuaria permanece atenta a la evolución de la situación y sus repercusiones en las operaciones aéreas”, indicaron a través de su cuenta de X.

No se puede despegar desde México a EU

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México, indicó que se solicitó que todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos permanezcan en tierra.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/WZB28yOLry — AFAC (@AFAC_mx) November 13, 2026

“Se recomienda a los pasajeros con destino a ese país consultar los canales oficiales de sus respectivas aerolíneas y de los grupos aeroportuarios correspondientes para conocer el estado de sus vuelos. La AFAC mantiene seguimiento a la situación en coordinación con las autoridades correspondientes y continuará informando oportunamente sobre cualquier actualización relacionada con la reanudación de los vuelos”, agregó la dependencia.

¿Vuelos de México a Estados Unidos podrían ser cancelados?

Hasta el momento, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) solo ha informado de retrasos en los vuelos que van de México a Estados Unidos, sin embargo, no se puede descartar que puedan cancelarse.

Y es que aerolíneas como Volaris ya publicaron comunicados advirtiendo de posibles suspensiones, aunque, por el momento, no hay ningún vuelo cancelado.