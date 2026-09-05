VIDEOS | Pipas con diésel se incendian en Tlalnepantla; hay lesionados y así fue el momento

Un fuerte incendio se registra la tarde de este sábado 5 de septimbre de 2026 en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, luego de que algunas pipas con diésel comenzaron a prenderse en una zona industrial.

Los primeros reportes indican que hay personas lesionadas, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el poniente del Edomex informó que las unidades médicas del de la zona activaron protocolos en caso de recepción de personas afectadas.

🚨 Protección Civil y Bomberos de #Tlalnepantla atiende un incendio registrado en una empresa sobre Calle Tenayuca.



⚠️ Por seguridad, evita la zona y permite el libre paso de las unidades de emergencia.



La seguridad de las personas de #NuestraCiudad es nuestra prioridad. pic.twitter.com/tU1zoR0IJY — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) September 5, 2026

El gobierno municipal informó que elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos laboran para controlar y sofocar el incendio.

🔥💥 ¡Se escuchan fuertes explosiones! Continúa el incendio en una fábrica de la zona industrial de Tlalnepantla, #Edomex. Autoridades ampliaron el perímetro de seguridad ante el riesgo de que objetos salgan proyectados por los estallidos. Si estás cerca, evita acercarte a la… pic.twitter.com/JhfYksc7QT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 5, 2026

Video del fuerte incendio en Tlalnepantla

El incendio se registró en una empresa ubicada sobre la Calle Tenayuca, en Tlalnepantla Centro, donde los equipos de emergencia operan para resguardar el punto.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Se registra incendio en zona industrial de Tlalnepantla, Estado de México.



⚠️ En el lugar se encuentran pipas que contienen diésel, de acuerdo con @JefeVulcanoCova.



🚒 Bomberos, policías y elementos de Protección Civil se movilizan para atender la emergencia.… pic.twitter.com/vgwLhGDIU3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 6, 2026

De acuerdo con Genaro Israel, director de Protección Civil y Bomberos, el incendio ocurrió en Tenayuca 74, donde hay algunas pipas con diésel.

El funcionario indicó que se ha pedido ayuda a bomberos de más municipios aledaños.

🚨#AlertaADN



🔥🚒 Se registra un fuerte incendio en la zona industrial de Tlalnepantla, #Edomex. Servicios de emergencia trabajan para sofocarlo; hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas pic.twitter.com/mZsGJ0p97P — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 5, 2026

Las autoridades pidieron a los vecinos no acercarse al perímetro y atender las indicaciones del personal operativo para facilitar el paso de los vehículos de auxilio.

Debido a la emergencia, el paso vehicular ha sido cerrado en la zona y se ha sugerido a los conductores que transitan por el área, tomar rutas alternas y prever sus tiempos de traslado.

🔥🚨 Fuerte incendio consume lo que parece ser una fábrica en la zona industrial de Tlalnepantla, #Edomex. Bomberos, Protección Civil (@pciviledomex) y cuerpos de emergencia trabajan para controlar el fuego, mientras policías mantienen acordonada la zona para evitar riesgos



📹:… pic.twitter.com/kM0lAuWQhD — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 5, 2026

Bomberos de CDMX apoyan para apagar incendio en Tlalnepantla

Debido a la magnitud de las llamas ha sido necesaria la ayuda de bomberos de la Ciudad de México (CDMX), quienes se desplazaron hasta este punto para sofocar el fuego

Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los bomberos de la CDMX, publicó en su cuenta de X imágenes en las que se observa el nivel de las llamas en el lugar.

El Jefe Vulcano Cova reportó que células de bomberos de la CDMX de tres estaciones apoyan para apagar el fuego. De acuerdo con los primeros informes, hay varias personas lesionadas.