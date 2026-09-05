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VIDEOS | Pipas con diésel se incendian en Tlalnepantla; hay lesionados y así fue el momento

La magnitud del fuego ha provocado que bomberos de la CDMX se sumen a las labores para controlar el incendio que puso en alerta a los vecinos en Tlalnepantla.

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El incendio causó una densa nube negra en la zona industrial de Tlanepantla.|X: @JefeVulcanoCova

Escrito por: Iván Ramírez

Un fuerte incendio se registra la tarde de este sábado 5 de septimbre de 2026 en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, luego de que algunas pipas con diésel comenzaron a prenderse en una zona industrial.

Los primeros reportes indican que hay personas lesionadas, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el poniente del Edomex informó que las unidades médicas del de la zona activaron protocolos en caso de recepción de personas afectadas.

El gobierno municipal informó que elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos laboran para controlar y sofocar el incendio.

Video del fuerte incendio en Tlalnepantla

El incendio se registró en una empresa ubicada sobre la Calle Tenayuca, en Tlalnepantla Centro, donde los equipos de emergencia operan para resguardar el punto.

De acuerdo con Genaro Israel, director de Protección Civil y Bomberos, el incendio ocurrió en Tenayuca 74, donde hay algunas pipas con diésel.

El funcionario indicó que se ha pedido ayuda a bomberos de más municipios aledaños.

Las autoridades pidieron a los vecinos no acercarse al perímetro y atender las indicaciones del personal operativo para facilitar el paso de los vehículos de auxilio.

Debido a la emergencia, el paso vehicular ha sido cerrado en la zona y se ha sugerido a los conductores que transitan por el área, tomar rutas alternas y prever sus tiempos de traslado.

Bomberos de CDMX apoyan para apagar incendio en Tlalnepantla

Debido a la magnitud de las llamas ha sido necesaria la ayuda de bomberos de la Ciudad de México (CDMX), quienes se desplazaron hasta este punto para sofocar el fuego

Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los bomberos de la CDMX, publicó en su cuenta de X imágenes en las que se observa el nivel de las llamas en el lugar.

El Jefe Vulcano Cova reportó que células de bomberos de la CDMX de tres estaciones apoyan para apagar el fuego. De acuerdo con los primeros informes, hay varias personas lesionadas.

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