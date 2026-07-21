Martes de fuertes lluvias en México: Cierran puertos en el Pacífico por mal clima

Este martes la Secretaría de Marina alertó a los transeúntes de puertos marítimos de cierres en algunas partes y para algunas embarcaciones debido al mal clima y las lluvias que se han presentado las últimas horas.

¿Qué embarcaciones no pueden transitar, en dónde están los cierres y qué lugares deben mantenerse en alerta por las lluvias de este martes 21 de julio de 2026?

Cierran puertos por las malas condiciones del clima

Por el mal tiempo que hay actualmente en las aguas del Océano Pacífico, la SEMAR tomó la decisión de restringir la actividad marítima.

La medida tendría el propósito de evitar accidentes ante el incremento del oleaje y las fuertes rachas de viento que se esperan para este martes en las costas mexicanas.

¿Dónde cerraron puertos en las costas mexicanas?

Los que SÍ tienen restricciones para este martes son los que pasan por el estado de Sonora.

Los cierres se establecieron exactamente en las zonas de Guaymas y Puerto Peñasco.

Además, las autoridades informaron que la navegación también está suspendida en los puntos de Álvaro Obregón, Desemboque de Caborca y Puerto Lobos, los cuales pertenecen al Puerto Libertad.

⚠️@SEMAR_mx informa cierres de puertos debido a condiciones meteorológicas:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Sonora: Guaymas y Puerto Peñasco.



🔹*Observación:*

Permanece cerrada la navegación en Álvaro Obregón, Desemboque de Caborca y Puerto Lobos,… pic.twitter.com/QpKUXozIP3 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 21, 2026

¿Qué embarcaciones no pueden transitar el día de hoy?

El cierre de puertos específicamente para embarcaciones menores como lanchas pesqueras, pangas y barcos recreativos o turísticos.

La SEMAR hizo un llamado a las comunidades de pescadores y a los operadores turísticos a respetar la bandera roja, no acercarse al mar y evitar cualquier actividad en las orillas de la playa.

Lugares donde va a llover hoy según el pronóstico

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, Conagua, el monzón mexicano provocará lluvias en prácticamente toda la república mexicana:

Lluvias muy fuertes: En el este y noreste de Sonora, el oeste de Chihuahua, el sur de Michoacán y la costa de Guerrero.

Lluvias fuertes: En el sur de Jalisco, Colima, el suroeste del Estado de México y el sur de Chiapas.

Chubascos: En la Ciudad de México, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: En Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco.