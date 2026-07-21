Huracán “Fausto” y tormenta “Bertha": Trayectoria y estados en alerta por lluvias intensas

Autoridades del Servicio Meteorológico Nacional y del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos se han mantenido en alerta debido a dos fenómenos que continúan su paso: el huracán "Fausto" y la tormenta tropical "Bertha".

¿Qué efectos generarán en México, cuál es su pronóstico para los próximos días y dónde habrá lluvias fuertes?

Huracán "Fausto": Trayectoria y efectos en México

Por ahora, el huracán "Fausto" se encuentra en el Océano Pacífico, a mil 190 km de Baja California Sur. Fue durante la noche del pasado lunes 20 de julio que dicho fenómeno evolucionó de tormenta tropical a huracán categoría 1.

Este sería el primero de la temporada en el Pacífico de México y por el momento no genera efectos directos en nuestro país.

Tromenta tropical "Bertha": ¿Dónde está y qué provocará?

La tormenta tropical "Bertha", formada también el día lunes 20 de julio, se encuentra del lado del Océano Atlántico a 180 km de Panama City, Florida, y a 790 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Al momento, los efectos de dicho fenómeno mantienen en alerta a Alabama, Florida, Luisiana. Hasta ahora no hay efectos en México, aunque dicha tormenta sigue siendo monitoreada.

👉🏻El centro del #Huracán #Fausto de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza a más de mil kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México. pic.twitter.com/bPYTKpBh7b — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

Lluvias fuertes en estos estados

Aunque "Bertha" y "Fausto" no provocarán lluvias o efectos directos a México, sí hay una zona de baja presión que va a provocar tormentas en algunos estados del país.

La zona de inestabilidad se encuentra frente a las costas del centro del país y provocará lluvias fuertes en:

- Guerrero

- Michoacán

- Chihuahua

- Sonora

La Ciudad de México también registrará caída de agua por ingreso de humedad en la zona centro.

¿Cuál es el pronóstico para los próximos días?

Se espera que la tormenta tropical "Bertha" vaya bajando su categoría en los próximos días. Para el día martes 23 de julio alrededor de las 12 del día, se prevé que reduzca a depresión tropical, así hasta debilitarse completamente.

Por otro lado, el huracán "Fausto" seguiría subiendo sus categorías y se espera que para el miércoles 22 de julio aumente a huracán categoría 2 a las 12 de la noche. Se espera que disminuya su intensidad hasta el día domingo 26 de julio.