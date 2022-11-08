Validan reforma para que Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad

La Cámara de Diputados declaró valida la reforma que amplía la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguidad pública en el país hasta el 2028.

El Senado hará lo propio y el Ejecutivo Federal podrá publicar el decreto para que entre en vigor.

La declaratoria de validez se dio luego de que 20 congresos locales notificaron a la Cámara de Diputados el voto a favor de la reforma al Artículo Quinto Transitorio de la Constitución en materia de Guardia Nacional.

Los Congresos que aprobaron la reforma fueron:

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.

El tema de declarar la validez de ampliar el plazo del Ejército y la Marina en tareas de seguridad no estaba programado en la orden del día de la sesión este martes.