¡Miles de litros desperdiciados! Vecinos de Tlalpan denuncian fuga de agua de más de un año; autoridades lo ignoran

¡Y nadie hace nada! Desde hace un año, vecinos de la colonia La Primavera, en la alcaldía Tlalpan, se han visto afectados por una fuga de agua , que las autoridades no se han interesado en arreglar, provocando el desperdicio de miles de litros de agua.

“Ya es bastante tiempo, pues el agua más que nada se tira (...) De hecho ya vinieron, abrieron, destaparon, según arreglar y al otro día siguió lo mismo”, explicó Julio César Morales Reyes, vecino afectado.

Vecinos deben poner el material para intentar frenar la fuga de agua en Tlalpan

La fuga de agua se ubica en la calle Paseo Lirio, frente a las Manzanas 15, un sector donde el suministro suele recibirse por “tandeo”, por lo que cuando el suministro llega a los domicilios, suele perderse una gran cantidad en el trayecto.

Vecino aseguran que han acudido cuadrillas para realizar la “reparación de la fuga”; sin embargo, los trabajadores no acuden con las herramientas necesarias para resolver el problema.

“Vinieron pero no traían el suficiente material, no entiendo por qué si se supone que ya habían venido a ver todas las fugas (...) ¿Y quien tuvo que poner el material? Pues lo vecinos”, contó Angélica Gómez, vecina afectada, durante una entrevista Fuerza Informativa Azteca.

Julio César Morales, vecino afectado, declaró que los trabajadores incluso les pidieron comprar un tubo para poder realizar las reparaciones debido a que las autoridades no les habían dado material.

Afectados exigen que las reparaciones se hagan de manera adecuada; piden una respuesta

Ante la fuga de agua que lleva más de un año afectando las calles de la colonia La Primavera, en Tlalpan, los habitantes afectados piden que se repare y se atienda el caso como es debido, ya que cada que les llega el suministro, se desperdicía una gran cantidad de líquido.

Por el momento, las autoridades capitalinas no han dado una declaración oficial respecto a este problema, por lo que no se sabe si tomarán cartas en el asunto de manera inmediata o lo dejarán pasar.

“Que hagan algo, ahora sí que bien hecho porque reparan y no llega a estar como debe de ser”, compartió Miguel Díaz, vecino afectado por la fuga de agua.

¿Cómo reportar una fuga de agua en CDMX?

¡Toma nota! En la Ciudad de México (CDMX), las fugas de agua en calles y avenidas se pueden reportar al Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), y puedes hacerlo comunicándote al siguiente número: 55 8957 4950