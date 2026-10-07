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Terror en la escuela: reportan fuga de gas de en Toluca, Edomex

Vecinos alertaron por el fuerte olor y los cuerpos de emergencia llegaron para revisar la zona y controlar la fuga de gas.

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Fuga de gas en Toluca provoca desalojo de escuelas en la colonia Federal|Especial

Escrito por: Maricruz Rivera / Azteca Estado de México, Oscar Morales

Reportaron un fuerte olor a gas en la colonia Federal, en Toluca, Estado de México, donde cuerpos de emergencia desplegaron un operativo para revisar una posible fuga de gas natural.

La situación obligó a desalojar a estudiantes, docentes y personal administrativo de la Secundaria Número 5 “Camerino Lara Castillo” y de la Escuela Normal Superior del Estado de México.

¿Qué pasó con la fuga de gas en Toluca?

La emergencia comenzó cuando habitantes de la zona percibieron un intenso olor a gas y dieron aviso mediante grupos de WhatsApp.

De manera simultánea, también se reportó una fuga de agua en el lugar. Ante el riesgo, personal de la empresa de gas natural y elementos de Protección Civil de Toluca acudieron para inspeccionar la zona y controlar la situación.

Como medida preventiva, las actividades escolares fueron suspendidas y se informó que se reanudarán el miércoles.

Durante las labores de revisión tampoco se permitió al personal docente y administrativo retirar sus vehículos de las instalaciones, mientras continuaban los trabajos de seguridad.

¿Ya está controlada la fuga de gas?

Protección Civil informó que la situación se encontraba bajo control, aunque las autoridades pidieron a la población evitar acercarse al sitio mientras concluyen las labores correspondientes.

Hasta el momento, el operativo se mantiene como una medida preventiva para reducir cualquier riesgo para los habitantes y la comunidad estudiantil de la zona.

¿Qué hacer y dónde reportar una fuga de gas natural?

Si percibes un fuerte olor a gas, aléjate de la zona y evita cualquier fuente de ignición. No enciendas cerillos, cigarros ni aparatos eléctricos y, si es seguro hacerlo, cierra la llave de paso. Después, sal del lugar y pide ayuda desde una zona segura.

En el Estado de México, una fuga de gas puede reportarse al 911, donde se canaliza la emergencia a Protección Civil, Bomberos u otras autoridades. El servicio funciona las 24 horas y es gratuito.

Si el domicilio cuenta con servicio de Naturgy, la empresa también recibe reportes de fugas y anomalías en el 800 628 8749; para urgencias, indica el 800 091 4000 para el resto del país.

Es muy importante que no intentes localizar o reparar por tu cuenta una fuga si existe riesgo. Lo más seguro es evacuar y permitir que personal especializado revise la instalación.

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