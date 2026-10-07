Terror en la escuela: reportan fuga de gas de en Toluca, Edomex

Reportaron un fuerte olor a gas en la colonia Federal, en Toluca, Estado de México, donde cuerpos de emergencia desplegaron un operativo para revisar una posible fuga de gas natural.

La situación obligó a desalojar a estudiantes, docentes y personal administrativo de la Secundaria Número 5 “Camerino Lara Castillo” y de la Escuela Normal Superior del Estado de México.

¿Qué pasó con la fuga de gas en Toluca?

La emergencia comenzó cuando habitantes de la zona percibieron un intenso olor a gas y dieron aviso mediante grupos de WhatsApp.

De manera simultánea, también se reportó una fuga de agua en el lugar. Ante el riesgo, personal de la empresa de gas natural y elementos de Protección Civil de Toluca acudieron para inspeccionar la zona y controlar la situación.

Como medida preventiva, las actividades escolares fueron suspendidas y se informó que se reanudarán el miércoles.

Durante las labores de revisión tampoco se permitió al personal docente y administrativo retirar sus vehículos de las instalaciones, mientras continuaban los trabajos de seguridad.

🚨 Evacúan escuelas en Toluca Alumnos de la Normal Superior y Secundaria 5 fueron evacuados por una fuga de gas en la calle Natalia Carrasco. 🚒 Bomberos y personal de la compañía de gas trabajan en la zona. 📷Especial #Toluca #Edomex #FugaDeGas https://t.co/0UgQjO1Vw9 — Ultra Noticias EdoMex (@ultranoticiasfm) October 6, 2026

¿Ya está controlada la fuga de gas?

Protección Civil informó que la situación se encontraba bajo control, aunque las autoridades pidieron a la población evitar acercarse al sitio mientras concluyen las labores correspondientes.

Hasta el momento, el operativo se mantiene como una medida preventiva para reducir cualquier riesgo para los habitantes y la comunidad estudiantil de la zona.

¿Qué hacer y dónde reportar una fuga de gas natural?

Si percibes un fuerte olor a gas, aléjate de la zona y evita cualquier fuente de ignición. No enciendas cerillos, cigarros ni aparatos eléctricos y, si es seguro hacerlo, cierra la llave de paso. Después, sal del lugar y pide ayuda desde una zona segura.

En el Estado de México, una fuga de gas puede reportarse al 911, donde se canaliza la emergencia a Protección Civil, Bomberos u otras autoridades. El servicio funciona las 24 horas y es gratuito.

Si el domicilio cuenta con servicio de Naturgy, la empresa también recibe reportes de fugas y anomalías en el 800 628 8749; para urgencias, indica el 800 091 4000 para el resto del país.

Es muy importante que no intentes localizar o reparar por tu cuenta una fuga si existe riesgo. Lo más seguro es evacuar y permitir que personal especializado revise la instalación.