¿Quién revisa lo que llega en un buque a México? Así funcionan los controles aduaneros que burló el Capitán Sol

El ingreso de combustible a México implica controles aduaneros y revisiones de la mercancía que transportan los buques. Si embargo, el caso del Capitán Sol, señalado por la FGR como presunto operar de una red de huachicol fiscal, pone bajo la lupa cómo habría burlado estos mecanismos y qué papel habría tenido funcionarios de la Marina y de las aduanas.

¿Cómo funcionan los controles aduaneros que habría burlado el Capitán Sol?

El ingreso de combustible a México requiere controles sobre la embarcación, la documentación y la mercancía que transporta. Sin embargo, el caso de Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como el Capitán Sol, expone presuntas fallas en la vigilancia de puertos y aduanas, así como posibles vínculos entre operadores de combustible, personal naval y funcionarios civiles.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), Solano Ruiz habría sido el principal operador de una red de huachicol fiscal que, entre 2023 y 2025, habría ocasionado un daño al erario de aproximadamente 600 mil millones de pesos.

Las acusaciones señalan una presunta estructura que conectaba a importadores de combustible ilegal con personal de puertos y aduanas.

¿Qué debe verificar cada una y en qué puntos pueden presentarse fallas?

El caso del Capitán Sol permite identificar los distintos ámbitos institucionales que, según los testimonios citados en la investigación, habrían sido vulnerados.

Se señala la presunta participación de personal naval y civil, así como de funcionarios relacionados con la operación y supervisión de las aduanas marítimas.

La operación de las aduanas pasó a manos de la Marina durante el periodo señalado en la investigación, mientras que funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) habrían ocupado posiciones relevantes dentro de la presunta red.

En uno de los testimonios, el Capitán Sol habría asegurado que podría evitar la presencia de autoridades de la Fiscalía en Sonora cuando un buque cargado de diésel se encontraba en el puerto de Guaymas.

Sin embargo, el relato no precisa si se refería a la fiscalía estatal o a la delegación de la FGR en esa entidad.

La posible participación de personal naval, funcionarios aduaneros y otros actores es parte de los señalamientos que se investigan. Para determinar qué instalaciones recibieron el combustible y quién era responsable de su vigilancia, se necesitarían datos específicos sobre las operaciones.

