El testimonio que liga a Andy López Beltrán con el huachicol fiscal tras detención del “Capitán Sol”

Tras el último golpe a la trama del huachicol fiscal con la detención del capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias "El Capitán Sol", se dio a conocer la declaración ministerial que vincula a Andy López Beltrán con la red de huachicol fiscal. Las pruebas documentales revelan que, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) desestimó en un inicio la existencia de imputaciones directas contra el hijo del expresidente, en la carpeta de investigación sí consta el testimonio que coloca a "El Capitán Sol", como el operador que utilizaba el nombre de "Andy" para destrabar el zarpe de buques con hidrocarburo ilícito.

El documento del expediente oficial, revelado por el periodista de investigación Arturo Ángel, contiene el testimonio clave de un testigo colaborador sobre las maniobras irregulares ocurridas durante la inspección del buque Torm Agnes en Guaymas, Sonora. En la bajada de la declaración rendida ante la FGR, se detalla paso a paso cómo "El Capitán Sol" frenó la intervención de las autoridades federales asegurando que las gestiones para liberar la embarcación y permitir la salida de las pipas de combustible ya estaban pactadas a nivel central, invocando directamente la influencia de Andy López Beltrán para detener las investigaciones en los muelles.

ÚLTIMA HORA: Detención importante en la trama de huachicol en la Marina.



Fue detenido el capitán retirado Miguel Angel Solano Fuiz conocido como "Capitán Sol", pieza clave de las operaciones de contrabando de combustible.



Solano es de los que LIGA A ANDY con el hauchicol. https://t.co/8dPQxUiTFl — Arturo Ángel (@arturoangel20) October 2, 2026

El documento de la FGR que vincula a Andy López Beltrán con huachicol fiscal

La declaración integrada en la carpeta de investigación exhibe la mecánica mediante la cual se facilitaba el contrabando de combustible desoyendo los controles aduanales y las alertas por irregularidades en las muestras de hidrocarburo. Según el documento hecho público por Arturo Ángel, cuando el personal aduanal informó sobre la llegada de la fiscalía para frenar la nave, "El Capitán Sol" intervino telefónicamente para impedir cualquier aseguramiento.

Documento de la FGR que vincula a Andy López Beltrán con huachicol fiscal.|Arturo Ángel.

"Solano me dijo que no, que ya había hablado con sus jefes y que ya no iban a ir... me dijo que ya le iban a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy a ver si a él no le hacían caso, y me dijo esto es solo para tus ojos", indica textualmente el acta ministerial presentada por el periodista.

La revelación de esta pieza documental deja al descubierto la existencia de la mención en los expedientes de la FGR, dejando en evidencia las redes de poder utilizadas para encubrir el tráfico ilegal de combustible.