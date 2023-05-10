Elecciones 2023: ¿Cuánto pagan por ser funcionario de casilla en Coahuila y Edomex?

Las elecciones en Coahuila y el Estado de México están prácticamente a la vuelta de la esquina y el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que los trabajos siguen su marcha para que todo salga a la perfección. Esto incluye la participación del funcionario de casilla, sobre los cuáles surgen las siguientes dudas: ¿Cuánto cobran por su labor?

En enero de 2023, el INE informó que si tu primer apellido inicia con la letra "T" y vives en Coahuila o el Edomex entonces podrías recibir la invitación para ser funcionario de casilla en las elecciones 2023 del 4 de junio.

Para cumplir con esta labor el INE realiza un sorteo y visita en sus domicilios a las personas que resultaron elegibles como funcionario de casilla. El único requisito indispensable es contar con 18 años de edad porque la capacitación corre a cargo del instituto electoral.

Si tu primer apellido inicia con la letra "T" y vives en #Coahuila o el #Edomex, podrías recibir la invitación para ser funcionaria/o de casilla en las #Elecciones2023MX del 4 de junio. https://t.co/6ovPytHxP4 pic.twitter.com/HPWYZBZM1L — @INEMexico (@INEMexico) January 31, 2023

¿Qué hacen los funcionarios de casilla?

De acuerdo con el INE, las principales labores del funcionario de casilla, más no las únicas, son las siguientes:



Tienen a su cargo la recepción y escrutinio de los votos.

Garantizan el secreto del voto.

Aseguran la autenticidad del escrutinio y cómputo.

Comprueba que la Credencial para Votar es de quien la presenta.

Marcas las credenciales de quienes ya votaron.

Colocas tinta indeleble en el dedo pulgar derecho de quienes ya votaron.

Publicar resultados y clausurar la casilla.

#EnEsteMomento ciudadanas y ciudadanos designados como funcionarios de casilla, que contarán los votos de sus vecinos el próximo #4DeJunio, participan en simulacros de instalación y funcionamiento de las Mesas Directivas de Casilla. pic.twitter.com/QvvcCGQtDq — INE Coahuila (@INECoahuila) April 30, 2023

¿Te pagan por ser funcionario de casilla?

Esta es sin duda la pregunta más común si saliste elegido en el sorteo del INE, sin embargo, la respuesta no te gustará tanto pues su labor es considerada como "voluntaria y simbólica".

Por esta razón el INE no otorga estrictamente un "sueldo" al funcionario de casilla por acudir el día de la jornada electoral, pero cada que se realiza una elección se destinan recursos para su capacitación y un apoyo económico para alimentos que, entre el 2022 y el 2023, no sufrió modificaciones.

Así, para la jornada electoral en Coahuila y el Estado de México, el INE aprobó que todo funcionario de casilla reciba 500 pesos por concepto de "apoyo de alimentación".