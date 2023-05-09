¿Quiénes pueden votar en prisión preventiva en elecciones 2023?

En poco más de un mes, las elecciones 2023 se llevarán a cabo en el Estado de México (Edomex), donde las personas que se encuentran en prisión preventiva podrán ejercer su derecho de escoger a la próxima gobernadora, pero, ¿quiénes pueden votar?

Las elecciones 2023 en Edomex son consideradas, desde ya, las más grandes de la historia de la entidad, por lo que el voto de las personas en prisión preventiva es importante para el ejercicio democrático.

¿Qué significa estar en prisión preventiva?

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), las personas que pueden votar en prisión preventiva son aquellas que no han recibido alguna sentencia. En ese sentido, cabe recordar que la prisión preventiva en México se aplica a las personas que se encuentran encarceladas, pero sin recibir condena.

Recuerda que la votación para las personas en prisión preventiva se acerca.

La votación se realizará del 15 al 19 de Mayo en los 20 Centros Penitenciarios del #Edomex.#VotoEnPrisionPreventiva#Elecciones2023MX #4DeJunio pic.twitter.com/fVwp6oFcZs — INE Estado de México (@INEedomex) May 9, 2023

¿Quiénes pueden votar en prisión preventiva?

El INE del Edomex destacó que las personas en prisión preventiva que podrán participar en las elecciones 2023 son:



Aquellas personas que no han recibido sentencia.

Tengan la credencial para votar

Tengan registrado su domicilio en el Estado de México .

. Se encuentran en la Lista Nominal de Electores.

No tener suspendidos sus derechos político-electorales por una sentencia condenatoria que imponga pena de prisión y la suspensión de esos derechos.

¿Cuándo es la votación de personas en prisión preventiva en Edomex?

La fecha para que las personas en prisión preventiva voten en las elecciones 2023 en Edomex es diferente al establecido, pues estas se llevarán a cabo entre el 15 y el 19 de mayo, mientras que la jornada electoral establecida es el domingo 4 de junio.

El INE hizo llegar un resumen con las opciones electorales de los partidos para que se pueda emitir un voto informado. Posteriormente, se podrá emitir el voto desde el centro penitenciario en el que se ubique la persona en prisión preventiva, en 20 de los 22 centros penitenciarios del estado.

Cabe destacar que el voto será contabilizado por las y los funcionarios de la Mesa de Escrutinio y Cómputo (MEC) del voto de las personas en prisión preventiva.