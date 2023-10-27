Guerrero nos necesita: Fundación Azteca anuncia colecta para damnificados tras huracán “Otis”
Ante la crisis que vive Guerrero, Fundación Azteca llevará a cabo una colecta para ayudar a los damnificados que dejó el huracán “Otis”.
La Presidenta del Consejo de Fundación Azteca, Ninfa Salinas Sada, llamó a la sociedad mexicana a donar todo lo que se pueda el próximo lunes 30 y martes 31 de octubre en las instalaciones de TV Azteca para ayudar a los damnificados por el paso del huracán “Otis”, mismo que dejó severos daños en la costa de Guerrero.
Ninfa Salinas reiteró que en Fundación Azteca la ayuda se hará de manera correcta con organizaciones que sí van a llegar, agregó que es tiempo de ser solidarios.
“La ayuda la necesitamos mucho, por favor les pido su ayuda, les pido solidaridad con la gente que está allá, con la gente que ustedes conocen (...) Guerrero es Acapulco y Acapulco somos todos”, dijo la Salinas Sada.
¿Cuáles son los alimentos y productos que se pueden donar tras paso del huracán “Otis”?
En un llamado a todo México, Ninfa Salinas, lamentó la situación en la que se encuentra el pueblo guerrerense, pues en los 30 años que tiene TV Azteca nunca se vio una catástrofe de esta magnitud, por esto, los días 30 y 31 de octubre se recibirán donaciones en la Puerta del estacionamiento E3, dirección Periférico Sur 4121, Picacho Ajusco, Tlalpan, 14110, en un horario de 9:00 a 21:00 horas. Los insumos que se aceptarán son:
Aceites, granos y saborizantes:
- Aceite
- Arroz
- Frijol
- Lenteja
- Azúcar
- Sal
Enlatadas, tetrapak, frascos:
- Atún / Sardinas
- Café Soluble
- Lata de Chiles
- Mayonesa
- Mermelada
Sobres:
- Sopas de pasta
- Cubos de consomé
- Harina para atole
- Chocolate en polvo
Higiene personal:
- Rollos de papel higiénico
- Jabón de barra
- Pasta dental
- Toallas femeninas
- Zacate
- Toallas húmedas
- Desodorante
- Rastrillos
- Peine
- Cepillos dentales
- Toallas faciales
Higiene para el hogar:
- Escobas
- Cloro
- Jabón en polvo
- Guantes de plástico
- Fibra
- Cepillo tipo plancha
- Limpiador para pisos
- Jalador
- Recogedor
- Franelas
- Jergas
¿Cómo puedo hacer un donativo en Fundación Azteca?
En la página de Fundación Azteca ofrecen todos los detalles para llevar a cabo una donación y contribuir a la causa, como:
- Fundacion TV Azteca AC
- Número de Cuenta: 01720187457705
- Cuenta Clabe : 127180001874577053
- Fundacion TV Azteca AC