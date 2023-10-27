Guerrero nos necesita: Fundación Azteca anuncia colecta para damnificados tras huracán “Otis”

La Presidenta del Consejo de Fundación Azteca, Ninfa Salinas Sada, llamó a la sociedad mexicana a donar todo lo que se pueda el próximo lunes 30 y martes 31 de octubre en las instalaciones de TV Azteca para ayudar a los damnificados por el paso del huracán “Otis”, mismo que dejó severos daños en la costa de Guerrero.

Ninfa Salinas reiteró que en Fundación Azteca la ayuda se hará de manera correcta con organizaciones que sí van a llegar, agregó que es tiempo de ser solidarios.

“La ayuda la necesitamos mucho, por favor les pido su ayuda, les pido solidaridad con la gente que está allá, con la gente que ustedes conocen (...) Guerrero es Acapulco y Acapulco somos todos”, dijo la Salinas Sada.

¿Cuáles son los alimentos y productos que se pueden donar tras paso del huracán “Otis”?

En un llamado a todo México, Ninfa Salinas, lamentó la situación en la que se encuentra el pueblo guerrerense, pues en los 30 años que tiene TV Azteca nunca se vio una catástrofe de esta magnitud, por esto, los días 30 y 31 de octubre se recibirán donaciones en la Puerta del estacionamiento E3, dirección Periférico Sur 4121, Picacho Ajusco, Tlalpan, 14110, en un horario de 9:00 a 21:00 horas. Los insumos que se aceptarán son:

Aceites, granos y saborizantes:



Aceite

Arroz

Frijol

Lenteja

Azúcar

Sal

Enlatadas, tetrapak, frascos:



Atún / Sardinas

Café Soluble

Lata de Chiles

Mayonesa

Mermelada

Sobres:



Sopas de pasta

Cubos de consomé

Harina para atole

Chocolate en polvo

Higiene personal:



Rollos de papel higiénico

Jabón de barra

Pasta dental

Toallas femeninas

Zacate

Toallas húmedas

Desodorante

Rastrillos

Peine

Cepillos dentales

Toallas faciales

Higiene para el hogar:



Escobas

Cloro

Jabón en polvo

Guantes de plástico

Fibra

Cepillo tipo plancha

Limpiador para pisos

Jalador

Recogedor

Franelas

Jergas

¿Cómo puedo hacer un donativo en Fundación Azteca?

En la página de Fundación Azteca ofrecen todos los detalles para llevar a cabo una donación y contribuir a la causa, como:

