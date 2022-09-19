Inicia Funeral de Estado de la Reina Isabel II en Reino Unido

El ataúd de la Reina Isabel II fue trasladado del palacio de Westminster, donde permaneció en los últimos 4 días en capilla ardiente, a la abadía de Westminster para el funeral de estado en Reino Unido.

200 gaiteros acompañan el cortejo fúnebre.

2,000 invitados al Funeral de Estado de la reina Isabel II

Entre los invitados al funeral de estado hay presidentes y ministros de diferentes países, líderes mundiales, integrantes de la realeza europea y extranjera, la familia real británica y la monarquía española.

El féretro de la Reina Isabel II fue trasladado en un carro real de armas, el mismo carruaje que llevó los ataúdes de los fallecidos reyes Eduardo séptimo, Jorge quinto y Jorge sexto, así como el del ex primer ministro del Reino Unido Winston Churchill.

Se estima que unas cuatro mil millones de personas lo vean por televisión. Alrededor de un millón y medio de personas han salido a las calles de Londres para ver el paso de la carrosa fúnebre el cual es acompañado por la Marina Real.

La procesión que ha llevado el ataúd de la reina llegado a la Puerta Oeste de la Abadía de Westminster para el inicio de la misa funeral.

En la primera fila están sentados el rey Carlos III y la reina consorte, junto a la princesa real, el vicealmirante sir Timothy Laurence, el duque de York y el conde y la condesa de Wessex.

Al otro lado del pasillo están Guillermo, príncipe de Gales y la princesa de Gales, el príncipe Jorge y la princesa Carlota y luego Peter Phillips y Zara y Mike Tindall. Detrás del rey Carlos III está su hijo Enrique, duque de Sussex y su esposa Meghan, sentada junto a la princesa Beatrice.

Servicio religioso en la abadía de Westminster

El servicio religioso, oficiado por el Deán de Westminster, ha destacado "el compromiso inquebrantable" de la reina Isabel II. "Con admiración recordamos su sentido del deber y dedicación a su pueblo durante toda su vida. Con cariño recordamos su amor por su familia y su compromiso con las causas que ella apreciaba".

La primera ministra británica Liz Truss participó en la segunda lectura.

Desde el palacio de Buckingham se ha instado a guardar dos minutos de silencio en todo el Reino Unido como parte de un doble momento de reflexión nacional en honor a la reina Isabel Segunda, una señal de respeto y un gesto para honrar a la reina más longeva de la historia del país, que ha estado presente en los momentos más importantes del último siglo en el Reino Unido. El silencio de dos minutos se llevó a cabo a las 11:55 tiempo de Londres.

Finalizada ya la misa funeral, comienza la procesión desde la abadía de Westminster hacia el Arco de Wellington. Seguirán el recorrido a pie Carlos III y sus hijos, Guillermo y Enrique.

