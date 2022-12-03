El astro del futbol, Pelé, estaría recibiendo cuidados paliativos

La leyenda del futbol brasileño Pelé está recibiendo cuidados paliativos luego de que la quimioterapia dejara de tener los resultados esperados mientras lucha contra el cáncer de colon, informó el sábado el diario Folha de S.Paulo.

Pelé, de 82 años, quien es ampliamente considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, ingresó en el hospital el martes para reevaluar su tratamiento contra el cáncer y luego se le diagnosticó una infección respiratoria, según informes médicos.

Pelé ingresó el pasado martes en el Hospital Israelita Albert Einstein ubicado en la ciudad de Sao Paulo, el diagnóstico era una infección respiratoria e insuficiencia cardiaca. Horas después comenzaron los rumores que indicaban que el estado de salud del exfutbolista era peor de lo que se comunicaba.

El primer parte médico decía que el Pelé habría acudido para una "reevaluación del tratamiento de quimioterapia" al que está siendo sometido por el tumor de colon que le detectaron el 31 de agosto del año pasado.

Cuatro días después ingresó de urgencia a cirugía e inició con la quimioterapia. Sin embargo, a principios de este 2022 los médicos detectaron que el astro brasileño ya había desarrollado metástasis en intestino, pulmón e hígado.

Apenas ayer, durante el enfrentamiento entre Brasil y Camerún en la Copa del Mundo de Qatar 2022, se informó que Pelé presentaba "una mejoría general en su estado de salud" como respuesta a los antibióticos que le están suministrando sus médicos. Y que seguiría ingresado durante los próximos días. El Hospital Israelita Albert Einstein difundió un comunicado con dicha información.

Brazil soccer legend Pele under palliative care amid cancer battle -report https://t.co/UprcrkfkM6 pic.twitter.com/7GsxqBtyLq — Reuters (@Reuters) December 3, 2022

Familia de Pelé agradece preocupación mundial por el exfutbolista

Apenas hace dos días, la hija del astro brasileño, Kely Nascimento, agradecíó en sus redes sociales la preocupación de la sociedad mundial por Pelé: "Los medios se están volviendo locos. Está en el hospital para que le regulen la medicación. Algunos de mis hermanos están visitando Brasil pero no hay ninguna emergencia ni previsión terrible, y no voy a coger ningún avión. Estaré allí para Nochevieja y prometo publicar algunas fotos"., aseguró.

Hoy según medios locales, el estado de salud del exfutbolista cambió radicalmente: "Está en cuidados paliativos exclusivos. Esto significa que se ha suspendido la quimioterapia y que sigue recibiendo medidas de confort para aliviar el dolor y la falta de aire sin someterse a terapias invasivas"., afirman.