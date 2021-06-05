G7 acuerda impuesto del 15% a empresas multinacionales

Los ministros de Finanzas del G7, que agrupa a Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, acordaron este sábado un acuerdo para fijar las bases de la nueva fiscalidad internacional, mediante la instauración de un impuesto mínimo universal del 15 por ciento para las empresas multinacionales.

El ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, confirmó el pacto logrado por los ministros, reunidos en Londres y explicó que busca construir un campo de juego equilibrado para las empresas globales.

“Tras años de debate, los ministros de Finanzas del G7 han alcanzado un acuerdo histórico para la reforma del sistema fiscal global para que se ajuste a la era digital global”, destacó Sunak.

Así, empresas globales como Amazon, Google o Facebook serán las más afectadas, ya que ahora legalmente pueden tributar en un país con condiciones fiscales ventajosas y con este cambio, los países ricos buscan evitar una “carrera a la baja” en las políticas fiscales.

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La nueva norma pretende que las empresas paguen en los países en los que venden sus productos y servicios y no en donde declaren sus beneficios.

La iniciativa es “para ajustarse a la era digital global, pero sobre todo para garantizar que las empresas adecuadas paguen los impuestos adecuados en los lugares adecuados y ese es un premio enorme para los contribuyentes británicos”, destacó Sunak.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos remarcó que “esta tasa mínima global pone fin a la carrera a la baja del impuesto de sociedades y garantiza justicia para la clase media y los trabajadores de Estados Unidos y de todo el mundo”.

La reunión de los ministros de Finanzas del G7 será seguida la semana que viene por la cumbre de los líderes del G7, que se reunirán del 11 al 13 de junio.

Estados Unidos ha rebajado sus aspiraciones sobre un impuesto mínimo de sociedades a nivel global, reduciéndolas del 21 por ciento a una tasa efectiva del 15 por ciento con el fin de ampliar el consenso al respecto.

📢 G7 Today #G7 Finance Ministers & Central Bank Governors chaired by Chancellor @RishiSunak agreed a landmark deal on global tax, and ways to build a strong, sustainable, balanced and inclusive global economic recovery.



Read the Communiqué here 👇https://t.co/62uvAcPIqT pic.twitter.com/Bk9xT2luNV — G7 UK (@G7) June 5, 2021

G7 bajo presión por vacunas

El viernes pasado, los representantes del G7 comenzaron las reuniones en Londres para acordar planes para ayudar a países de bajos ingresos a combatir la pandemia del Covis-19, frenar el calentamiento global y enfrentar la evasión impositiva.

El G7 está bajo presión para proveer de vacunas a los países de bajos ingresos que enfrentan una tercera ola de Covid-19 Y financiar proyectos para combatir el cambio climático.

El Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio han dicho que la prioridad del G7 debería ser poner fin a la pandemia y asegurar la recuperación económica global.

At the @G7 in London today, Chancellor @RishiSunak and his counterparts came to a historic agreement on global tax reform that will require the largest multinational tech giants will pay their fair share of tax in the UK. pic.twitter.com/NV9D82T5bX — HM Treasury (@hmtreasury) June 5, 2021

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