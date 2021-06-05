Tercer ojo para los zombis de teléfonos inteligentes

¿Te has tropezado como consecuencia de de tener los ojos pegados al teléfono? Este tipo de accidentes son muy comunes entre los "zombis de la tecnología", pero podría resolverse con la ayuda de un "tercer ojo".

Tercer ojo para evitar accidentes y caídas

Paeng Min-wook, de 28 años, ha desarrollado un globo ocular robótico que los usuarios obsesivos de teléfonos móviles pueden sujetar a la frente para poder caminar evitando lesiones y accidentes. El dispositivo alerta a los usuarios de los objetos que se encuentran por delante; abre su párpado cada vez que detecta que la persona ha bajado la cabeza para mirar el celular. Cuando el usuario se acerca a uno o dos metros de un obstáculo, el dispositivo emite un sonido para advertir del peligro inminente.

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📱👁️ Inventan un "tercer ojo" para los adictos a los teléfonos inteligentes pic.twitter.com/G2cP26w2mu — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 5, 2021

El dispositivo suena cuando está cerca de un obstáculo

"El sensor giroscópico del dispositivo puede detectar cuando un usuario dobla el cuello y eso hace que el 'párpado' se abra. Es un sensor ultrasónico, que puede detectar obstáculos y advertir al usuario con un sonido", - Paeng Min-wook.

El invento de Paeng llamó la atención de los transeúntes en Seúl, y es que Corea del Sur tiene la tasa de penetración de teléfonos inteligentes más alta del mundo.

Sin embargo, Paeng asegura que el "tercer ojo" no es una solución para los adictos a los teléfonos inteligentes y la gente no debe depender de este dispositivo. En cambio, espera que su invento logre que la gentereconozca la gravedad de su adicción a la tecnología.

"Esta es la mirada de la humanidad futura, con tres ojos. Como no podemos apartar la vista de nuestros teléfonos inteligentes, creo que se necesitará un ojo adicional", - Paeng Min-wook.

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