Reina Isabel II recibirá a Joe Biden el 13 de junio

La reina Isabel II de Reino Unido recibirá en persona a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, el próximo 13 de junio.

La noticia fue confirmada por el Palacio de Buckingham a través de un comunicado, donde se informa que la monarca de 95 años se reunirá con el mandatario estadounidense y su esposa, Jill Biden, en el Castillo de Windsor, a 50 kilómetros de Londres, donde vive aislada desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020.

Esta será la primera reunión presencial que sostenga con otro líder mundial desde la llegada del Covid-19, pues gran parte de sus reuniones y presentaciones se han realizado de forma virtual, incluyendo audiencias con embajadores extranjeros y otros intermediarios diplomáticos.

El Palacio de Buckingham resaltó este como el compromiso oficial más destacado para Isabel II desde que presidió la apertura de la sesión parlamentaria en Londres, el pasado 11 de mayo, que además fue su primera aparición pública desde el funeral de su esposo, Felipe de Edimburgo.

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Biden iniciará gira internacional

La reunión entre la Reina Isabel II y Joe Biden tendrá lugar un día después de la celebración oficial del cumpleaños de la monarca, muy reducida este año por la pandemia. Por otra parte, Biden realizará tres días antes una visita con jefes de estado y de gobierno de los países miembros del G7, en Cornualles, al sur del Reino Unido.

Este encuentro marcará la primera gira internacional de Joe Biden desde su llegada a la Casa Blanca, en enero pasado.

Joe Biden será el presidente de Estados Unidos número 13 en reunirse con la Reina Isabel. En el pasado, la monarca se ha reunido con Harry Truman (1951), Dwight D. Eisenhower (1957), John F. Kennedy (1961), Richard Nixon (1969), Gerald Ford (1976), Jimmy Carter (1977), Ronald Reagan (1984), George H. Bush (1991), Bill Clinton (2000), George W. Bush (2008), Barack Obama (2014) y Donald Trump (2019).

De los últimos 14 mandatarios estadounidenses, el único que no se reunió con la Isabel II fue Lyndon B. Johnson.

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