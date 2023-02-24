G7 advierte a Rusia de “severas consecuencias” si usa armas nucleares

El Grupo de los Siete (G7) anunció que aplicará severas medidas en contra de Rusia en caso de que use armas nucleares o biológicas en la guerra contra Ucrania.

"Reiteramos que la retórica nuclear irresponsable de Rusia es inaceptable y que cualquier uso de armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares por parte de Rusia tendría graves consecuencias. Recordamos el consenso alcanzado en Bali por todos los miembros del G20, incluida Rusia, de que el uso o la amenaza del uso de armas nucleares es inadmisible. También recordamos la importancia del historial de 77 años de no uso de armas nucleares", se lee en la carta del G7, a un año del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia.

El G7 lamentó la decisión de Rusia de suspender la implementación del nuevo tratado START, diseñado para prevenir la guerra nuclear, y expresó su preocupación por el control de las fuerzas militares rusas en la planta de energía nuclear de Zaporizhzhya.

"La situación solo puede resolverse mediante la retirada completa de las tropas y el equipo rusos de las instalaciones", sostuvo el G7.

¿Cuál es la situación actual entre Rusia y Ucrania?

El G7 indicó que también se toman medidas con aquellos terceros que apoyan de forma material en la guerra de Rucia contra Ucrania.

Exhortaron a los países a no socavar las medidas del grupo y dejar de apoyar a Rusia en el conflicto armado o se enfrentarán a graves consecuencias.

"Para disuadir esta actividad en todo el mundo, estamos tomando medidas contra los actores de terceros países que apoyan materialmente la guerra de Rusia en Ucrania", se lee en la declaración difundida este viernes.

Este 24 de febrero se cumple un año de la guerra de Ucrania contra Rusia, que según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), suman más de siete mil civiles muertos, ocho millones de refugiados. Mientras que Ucrania reporta 13 mil muertes de soldados y seis mil rusos.