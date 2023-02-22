Esl pasado viernes 24 de febrero se cumplió un año desde el inicio del conflicto Ucrania-Rusia, guerra que ha dejado al menos 7 mil civiles muertos y más de 11 mil heridos; sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aclara que las cifras podrían ser considerablemente mayores. Ante esto es importante saber qué causó y cómo empezó el conflicto.

Fue un jueves 24 de febrero de 2022 cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó atacar la región de Ucrania, Donbás. A partir de ahí, se dio inicio al conflicto Ucrania-Rusia donde las tropas del Kremlin han atacado la capital del país, Kiev.

Cabe recordar que durante el segundo semestre de 2021, Ucrania alertó al mundo que Vladimir Putin estaba planeando una invasión a gran escala. En el inicio de la guerra Rusia-Ucrania, la diferencia de armamento y poderío militar entre ambos era notorio.

¿Por qué comenzó el conflicto Rusia-Ucrania?

El conflicto Rusia-Ucrania se remonta al menos hasta la edad media, pues a partir del siglo XVII, grandes porciones de Ucrania pasaron a formar parte del imperio ruso. En el siglo XX, Ucrania se incorporó a la Unión Soviética.

En 1991, tras la disolución de la URSS, Ucrania optó por Europa y mostró su interés de pertenecer a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza liderada por Estados Unidos.

En julio de 2021, Putin mencionó que rusos y ucranianos eran "un solo pueblo" y señaló que Occidente corrompió a Ucrania mediante un "cambio de identidad forzado".

Algunos de los puntos clave frente al conflicto Ucrania-Rusia son:



Que la OTAN no se expanda más.

Volver a trazar los límites de la antigua Unión Soviética desde el final de la Guerra Fría hace más de 30 años.

Que Ucrania vuelva a ser parte de la Rusia soñada de Putin.



El 24 de febrero de 2022 comenzó el conflicto Rusia-Ucrania|Reuters

Conflicto Rusia-Ucrania: Saldo a un año de inicio de la guerra

El Fiscal General de Ucrania, Andriy Kostin, destacó que las autoridades regionales han registrado más de 65 mil crímenes de guerra perpetrados por tropas rusas durante esta guerra, como violaciones, torturas, bombardeos, secuestro de niños y riesgo de un desastre nuclear.

De acuerdo con la ONU, la mayoría de los civiles muertos registrados, a causa del conflicto Rusia-Ucrania fueron por el uso de armas explosivas con efectos de área, incluidos bombardeos de artillería pesada, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, misiles y ataques aéreos.

Tropas de Ucrania |TOBY MELVILLE/REUTERS

Rusia amenaza con guerra nuclear

El pasado martes 21 de febrero, Vladimir Putin anunció la suspensión del cumplimiento por parte de su país del último tratado de desarme nuclear vigente entre Rusia y Estados Unidos (EU).

Cabe destacar que Putin ha lanzado diversas amenazas sobre una guerra nuclear, advirtiendo que si Estados Unidos realiza pruebas de armas nucleares, Rusia haría lo mismo.

Recientemente, Rusia ha culpado a Occidente sobre el inicio del conflicto Rusia-Ucrania. "Son ellos los que han empezado la guerra. Y nosotros estamos usando la fuerza para ponerle fin”, dijo Putin.

El Kremlin no ha dado señales de aminorar la guerra, pues al contrario, dijo que continuará paso a paso con la invasión.