G7 promete donar mil millones de vacunas Covid-19 a países pobres

El Grupo de los Siete (G7) prometió donar mil millones de dosis de la vacuna contra Covid-19 a países pobres, anunció este domingo el primer ministro británico, Boris Johnson.

"Hace una semana, pedí a mis colegas líderes que ayudaran a preparar y proporcionar las dosis que necesitamos para vacunar a todo el mundo para finales de 2022. Me complace anunciar que este fin de semana los líderes prometieron más de 1.000 millones de dosis, ya sea directamente o a través de Covax. Eso incluye 100 millones del Reino Unido para los países más pobres del mundo, lo que supone otro gran paso hacia la vacunación del mundo", dijo Johnson.

Al final de la cumbre del G7 en Inglaterra, Boris Johnson aseguró que las dosis de la vacuna contra Covid-19 serán entregadas directamente a las naciones y mediante el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El compromiso de donar las mil millones de vacunas contra Covid-19 es menor que las 11 mil millones de dosis que, según la OMS, son necesarias para vacunar al 70% de la población mundial y poder derrotar al virus.

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Al respecto, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Gueorguieva, declaró que los países desarrollados tienen la obligación moral de apoyar a los programas para combatir la pandemia de Covid-19 y que la donación de vacunas debe ser sólo el primer paso.

El tema fue abordado durante una conferencia de prensa virtual por la directora del FMI, tras el anuncio de Boris Johnson, sobre las vacunas que pretende donar el G7.

“Este es un imperativo moral, pero es una necesidad para que la recuperación económica se mantenga, porque no podemos tener a la población mundial dividida en dos capas sin sufrir consecuencias negativas”, declaró.

¿Quiénes integran al G7?

El Grupo de los Siete (G7) está integrado por Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Canadá.

Cerca de la mitad de los habitantes de los países del G7 han recibido por lo menos una de las dosis contra Covid-19, pero a nivel mundial el porcentaje es de apenas el 13%, mientras que en África es de solo el 2.2%.

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