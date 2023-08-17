Garantiza Mario Delgado transparencia en encuestas en proceso de Morena

Después de que el aspirante a la coordinación de la Defensa de la Transformación, Marcelo Ebrard pidiera al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, frenar los acarreos a favor de Claudia Sheinbaum, a lo que el dirigente nacional de ese instituto político le prometió al ex canciller encuestas transparentes.

“-¿Cómo leer a Marcelo Ebrard después de lo que dijo hace un rato. O sea le pides que se serene o tiene razón en algo?- Que confíe en que la encuesta se va a hacer bien de manera transparente, no tendríamos nosotros porque tratar de distorsionar el resultado. Sabemos que toda la militancia del país no está viendo y queremos fortalecer el principio de que Morena es el pueblo”, dijo el presidente morenista.

Delgado aclaró que no es autoridad para frenar la presunta cargada

El presidente de Morena, también le dijo a Marcelo Ebrard que él no es ninguna autoridad para frenar la presunta cargada que hay a favor de Claudia Sheinbaum en la Secretaría del Bienestar que comanda Ariadna Montiel.

"Lo que él acusa de acarreos y demás hay un compromiso de los gobernadores, presidentes municipales de no meterse y mucho menos de usar recursos e incluso es delito. El señala a la Secretaría del Bienestar pues ahí si el reclamo tiene que ser para otro lado yo no soy el jefe de la Secretaría del Bienestar”, aclaró el dirigente partidista.

🛑Carta dirigida a la militancia, a los simpatizantes, a las dirigencias y gobernantes de @PartidoMorenaMx. 👇 pic.twitter.com/OwRzUjI1t7 — Mario Delgado (@mario_delgado) August 17, 2023

Además, Delgado publicó en Twitter una carta a sus militantes y simpatizantes donde reitera que se debe apostar por la unidad en las etapas finales del proceso morenista.