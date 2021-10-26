Asistente que dio arma a Alec Baldwin tuvo accidente similar en 2019

Tras el accidente del actor Alec Baldwin con un arma de utilería, con la que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, se reveló que el asistente, encargado de entregar el arma al actor, tuvo un accidente similar en 2019 en otra producción de la fue despedido.

Dave Halls, el asistente de producción, fue el responsable de entregarle la pistola de utilería Alec Baldwin, según indican las declaraciones juradas difundidas por el sheriff de Santa Fe, quien investiga el incidente.

De acuerdo con la indagatoria, el asistente de dirección entregó el arma al actor Alec Baldwin y gritó: "¡pistola fría!", que significa que está descargada.

Dave Hall no solo ha participado en la película de Alec Baldwin, también estuvo en otras producciones como "Matrix Reloaded", "Bone Tomahawk" y "El cuervo: Salvación", en la que durante el rodaje, en 1993, Brandon Lee murió en otro accidente relacionado con un arma de fuego.

Sin embargo, el asistente también participó en 2019 en la producción de "Freedom 's Path", donde lo despidieron luego de que un miembro sufrió una lesión menor cuando un arma se disparó de forma inesperada.

Assistant Director Dave Hall, who did not know there were live rounds in the gun, had handed the firearm to #AlecBaldwin and, yelled, "Cold gun!", as per the court documentshttps://t.co/BXt02nAQWG — WION (@WIONews) October 24, 2021

Armera de cinta de Alec Baldwin no tenía experiencia

La investigación también tiene a la armera de la producción en la mira: Hanna Gutiérrez, quien se presume tiene responsabilidad en el incidente que involucra al actor Alec Baldwin, ya que ella era la encargada de comprobar y preparar el armamento que se usaba en la producción que se realizaba en Nuevo México.

Según una orden de registro, firmada por un juez en Santa Fe, el asistente tomó el arma de un carrito de producción que preparó la armera Gutiérrez.

Hanna, de 24 años de edad, aseguró en una entrevista, poco antes de unirse al rodaje en la que participa Alec Baldwin, que no se sentía preparada para la función que debía hacer.

"Estaba a punto de no aceptar el trabajo porque no me sentía segura, pero al hacerlo todo fue muy bien", declaró a medios locales semanas atrás con el incidente.