Agricultor de Gaza desentierra un mosaico de la época bizantina

Un mosaico bizantino ornamentado que muestra una variedad de pájaros de colores y otros animales fue descubierto por casualidad en Gaza, cuando un agricultor palestino intentaba plantar nuevos árboles en sus tierras.

Salman al-Nabahin desenterró el mosaico bizantino hace seis meses, cuando trabajaba en su huerto de olivos en el campo de refugiados de Bureij, en la Franja de Gaza, a un kilómetro de la frontera con Israel.

Mientras trataba de averiguar por qué algunos árboles no habían arraigado bien, Nabahin dijo que él y su hijo comenzaron a cavar hasta que el hacha del hijo golpeó algo duro y de aspecto desconocido: el mosaico.

"Busqué en internet (...) Nos enteramos de que era un mosaico de la época bizantina", dijo Nabahin, sentado junto al mosaico descubierto. "Lo veo como un tesoro, más que un tesoro. No es personal, pertenece a todos los palestinos".

Last spring, a Palestinian farmer found a gorgeous Byzantine era #mosaic on his land while digging a hole for an olive tree. He and his son slowly excavated it for three months. Dating from the 5th-7th c. CE, it has geometric designs and depictions of birds and animals. pic.twitter.com/kWaWJW07j1 — Chapps (@chapps) September 16, 2022

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Palestina dijo que el trozo de piso descubierto incluía varios paneles de mosaico que representaban animales y otros rasgos de la vida social durante la época bizantina.

"El descubrimiento arqueológico está todavía en sus primeras fases y estamos a la espera de conocer más secretos y valores de la civilización", dijo la cartera en un comunicado sobre el mosaico bizantino. "Los equipos de análisis nacionales están trabajando en colaboración con expertos internacionales y científicos de la Escuela Francesa de Arqueología".

Gaza es rica en antigüedades ya que ha sido un importante centro de comercio para civilizaciones que se remontan a los antiguos egipcios y los filisteos descritos en la Biblia, pasando por el Imperio romano y las cruzadas.

En los últimos años se han hecho varios descubrimientos como el de este mosaico bizantino. Debido a la falta de fondos y de profesionales competentes, Gaza suele invitar a grupos internacionales para que ayuden en el proceso de excavación y conservación de las riquezas arqueológicas.