Gente que usa el Metro CDMX sí quiere a la Guardia Nacional: AMLO

La gente que a diario utiliza el Metro CDMX sí está de acuerdo en que la Guardia Nacional esté en las instalaciones, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El mandatario defendió la presencia de la Guardia Nacional en el Metro CDMX para cuestiones de seguridad de los usuarios, luego de que la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, solicitó su presencia.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que ciudadanos respaldan despliegue de casi 6 mil elementos de la #GN en el #Metro pic.twitter.com/lsOj1P542D — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 17, 2023

“La gente sí quiere que esté la Guardia Nacional en el Metro, los que utilizan el Metro a diario y es obvio, quieren seguridad”, expresó durante la mañanera de hoy.

AMLO dio a conocer los resultados de una encuesta para conocer la aceptación de la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del Metro CDMX, en el que más del 70% estaba de acuerdo.

Habrá mañanera en sede de Gobierno de CDMX por Guardia Nacional

El mandatario anunció que el próximo viernes la mañanera se realizará en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento en donde se informará sobre la situación del Metro CDMX y la Guardia Nacional.

AMLO explicó que la mañanera se p revé que se realice el 20 de enero en donde se hará una reunión de seguridad y en la que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina, presentará los avances de la Guardia Nacional en el Metro CDMX.

Presidente @lopezobrador_ será un honor recibirlo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, para informar los resultados de nuestra Estrategia de seguridad, construcción de la paz y cero impunidad. pic.twitter.com/VxLTWcFlXC — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 17, 2023

“Vamos a tener una reunión de seguridad y una mañanera en las oficinas del gobierno de la Ciudad, el viernes y vamos a que el gobierno de la Ciudad nos informe sobre el Metro y también una cosa que es importante, que se informe de los que participaron en el atentado de Ciro Gómez Leyva... está muy avanzada la investigación”, anunció el presidente López Obrador.

Ayer, la jefa de Gobierno informó que la Fiscalía capitalina investiga lo que llamó cuatro “hechos atípicos” en el Metro CDMX desde que la Guardia Nacional tiene presencia en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).