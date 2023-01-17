¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 17 de enero

Este 17 de enero, en la mañanera de AMLO se abordó el tema de salud y de seguridad; este es el resumen de lo que López Obrador dijo.

Avance de la pandemia de Covid-19



La Secretaría de Salud informó en la mañanera de AMLO que suman a la alza 12 semanas consecutivas de casos de Covid-19. En contraste, comparado con otras olas, se ve el efecto positivo de la vacunación, ya que la tasa de defunciones y hospitalizaciones es baja, ya que se reporta 8% en camas generales y 3% de camas con ventilador.

#EnLaMañanera | Suman 12 semanas con repunte de contagios de #Covid_19 según la Secretaría de Salud. pic.twitter.com/7Rxi7bM7k0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 17, 2023

Concluye convocatoria de médicos generales

Zoé Robledo, titular del IMSS informó que este 17 de enero se cierra la convocatoria nacional de médicos generales y personal de enfermería que recibió 18 mil 483 solicitudes en seis estados.

Agregó que son seis estados que no se sumaron al IMSS Bienestar, con más de 11.9 millones de personas sin atención médica.

#EnLaMañanera | Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Querétaro son los estados que han evitado sumarse al programa IMSS-Bienestar, que busca sustituir los trabajos del Insabi de intentar dar cobertura medica a todos los mexicanos. pic.twitter.com/6PDMkqeXds — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 17, 2023

Reporte de seguridad al 16 de enero

Titulares de la Sedena y la Marina dieron a conocer en la mañanera de AMLO los avances en el tema de seguridad en el país, destacando el aseguramiento de metanfetamina y fentanilo que se dio a conocer durante la reunión trilateral.

En total suman más de 96 mil 200 millones de pesos de pérdida para la delincuencia organizada, en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 16 de enero de 2023.

Van 45 detenidos de Cártel del Sinaloa

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, reportaron que ya van 45 detenidos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, a 12 días de la captura de Ovidio Sandoval.

#EnLaMañanera | A 12 días de la captura de Ovidio Guzmán, suman al menos 45 detenidos que presuntamente son integrantes del Cártel de Sinaloa, así lo informó Luis Cresencio Sandoval, titular de la #SEDENA pic.twitter.com/Yg2fzwyCRN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 17, 2023

Homicidios reportaron una reducción en diciembre de 2021

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reportó en la mañanera de AMLO que hubo una disminución del 217.7% del delito homicidio en diciembre, siendo el mes con menos casos de homicidio en los últimos seis años; al cierre de 2022 se registró una baja de -7.1% respecto a 2021.

Seis entidades siguen concentrando el 48.6% de los homicidios, siendo Guanajuato y Baja California los que encabezan la lista, seguido del Edomex, Michoacán y Jalisco, aunque también se registraron reducciones de este delito en 2022, con respecto al 2021.

Sigue regularización de "autos chocolate"

Rosa Icela Rodríguez reportó que ya son un millón 115 mil autos chocolate en 14 e tados a través de 141 módulos deja un aproximado de 2 mil 762 millones 717 500 pesos de recursos destinados para la pavimentación. Recordó que por orden presidencial se extendió la regularización hasta el 31 de marzo de 2023.

AMLO critica denuncias en contra de "corcholatas"

El Presidente López Obrador se pronunció sobre las 18 denuncias que hay en contra de Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto, conocidos como las "chorcolatas" ante autoridades electorales. El mandatario dijo que es una muestra de que sus adversarios están "nerviosos".

"Es obvio porque los del bloque conservador están muy nerviosos y tienen mucha influencia en el INE y en el tribunal electoral", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a las 18 denuncias que acumulan ante autoridades electorales los aspirantes de #Morena a la candidatura presidencial. pic.twitter.com/q4If0u6igb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 17, 2023

AMLO critica prohibición de "AMLITO" o "Pejeluches"

El Presidente también opinó sobre la medida del TEPJF, queprohibe el uso de AMLITO o los Pejeluches por considerarse propaganda y debe ser sancionada.

“Es que muestran el cobre, nos ayudan, son buenos promotores de la transformación, les tenemos que agradecer porque llegamos a estos extremos. Entonces no me extraña nada, pero pues vamos a seguir adelante, enfrentándolos”, expresó durante la mañanera de hoy.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó a la Sala Superior del #TEPJF que determinó que usar los “pejeluches” que son una caricatura de López Obrador vulnera principios constitucionales de neutralidad y equidad en contiendas electorales. pic.twitter.com/zSK9oCHbXR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 17, 2023

Mañanera será desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento



López Obrador anunció que este viernes 20 de enero se hará la mañanera desde la sede del gobierno capitalino en donde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informará sobre las tareas de la Guardia Nacional en el Metro CDMX y del caso del periodista Ciro Gómez Leyva.

"Vamos a tener una mañanera en el gobierno de la Ciudad el viernes, vamos a que Claudia Sheinbaum nos informe sobre el Metro, que se informe sobre los que participaron en el atentado a Ciro Gómez Leyva", anunció.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

La presencia de la Guardia Nacional y el reporte de seguridad son algunos de los temas de los que habló el Presidente; estas son las frases de lo más destacado que dijo AMLO en la mañanera de hoy.