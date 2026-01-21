¡Giro en el caso Epstein! Ghislaine Maxwell testificará ante el Congreso de EU en febrero

El caso de Jeffrey Epstein vuelve al centro del debate público en Estados Unidos. Ghislaine Maxwell , su exsocia y cómplice condenada, aceptó comparecer ante el Congreso de Estados Unidos en una sesión cerrada sobre la red de abuso sexual y la gestión oficial del expediente.

La comparecencia, programada para febrero, se realizará por videoconferencia desde la prisión federal donde Maxwell cumple una sentencia de 20 años por tráfico sexual de menores. Legisladores del Comité de Supervisión buscan aclarar qué sabían las autoridades, cómo se manejaron los archivos del caso Epstein y por qué miles de documentos permanecen bajo reserva o con fuertes tachaduras.

El anuncio llega en medio de una creciente presión política por la liberación íntegra de los llamados "archivos Epstein" , así como de tensiones partidistas sobre a quiénes debe alcanzar la investigación. El testimonio de Maxwell podría abrir una nueva etapa, aunque su alcance dependerá de lo que esté dispuesta, o legalmente autorizada, a responder.

¿Cómo será la comparecencia de Ghislaine Maxwell??

La sesión será el 9 de febrero de 2026 a puerta cerrada y con formato de declaración bajo juramento. De acuerdo con lo anticipado por sus abogados, Maxwell podría invocar la Quinta Enmienda para evitar autoincriminarse, lo que limitaría el contenido de sus respuestas. Aun así, los legisladores sostienen que su comparecencia es clave para reconstruir la cadena de decisiones oficiales y las fallas institucionales del caso.

¿Por qué el Congreso la cita ahora?

El Comité de Supervisión investiga el manejo gubernamental del caso Epstein , la liberación parcial de documentos y los criterios usados para mantener sellados nombres y comunicaciones. Organizaciones de víctimas y algunos legisladores reclaman que la opacidad ha impedido conocer el alcance real de la red y las responsabilidades de funcionarios y terceros.

La citación de Maxwell ocurre mientras el Congreso intensifica la disputa por la transparencia del expediente Epstein . Republicanos y demócratas difieren sobre el enfoque y los tiempos, pero coinciden en que el caso sigue abierto en la opinión pública. La audiencia también reaviva el debate sobre quiénes más deben declarar y bajo qué condiciones.

¿Qué puede cambiar tras su testimonio?

Según legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara, la comparecencia de Ghislaine Maxwell podría ayudar a dar contexto sobre la operación interna de la red de Jeffrey Epstein , así como sobre decisiones administrativas y fallas institucionales en el manejo del caso.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Reuters y Associated Press, la defensa de Maxwell ha advertido que su clienta será cautelosa y podría invocar la Quinta Enmienda al no contar con inmunidad ni beneficios procesales adicionales.

En ese contexto, analistas citados por CNN y BBC señalan que, aunque el testimonio podría ser limitado, la comparecencia mantiene vivo el caso Epstein y aumenta la presión política para definir nuevos pasos sobre la apertura de archivos y la rendición de cuentas.