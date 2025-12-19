Desde Michael Jackson hasta Mick Jagger: Estas son las personalidades que aparecen en los archivos Epstein

El Departamento de Justicia de EU publicó miles de archivos del caso Epstein, bajo presión del Congreso. El material ha sido criticado por censuras y omisiones.

Después de años de exigencias, teorías, presiones políticas y promesas incumplidas, el gobierno de Estados Unidos finalmente abrió una nueva ventana al caso que se convirtió en uno de los mayores escándalos sexuales y de poder del siglo: el de Jeffrey Epstein.

El Departamento de Justicia liberó más de 300 mil páginas de documentos relacionados con las investigaciones contra el fallecido Epstein, una divulgación forzada por una ley aprobada por el Congreso que puso contra las cuerdas a la administración del presidente Donald Trump .

Aunque gran parte del material ya había sido conocido desde la muerte de Epstein en prisión en 2019, la publicación reavivó el debate político y social, especialmente por la aparición de imágenes, nombres y documentos que vuelven a colocar en el centro a figuras poderosas, al tiempo que abre nuevas dudas sobre lo que aún no se ha hecho público.

¿Qué publicó el Departamento de Justicia sobre Epstein?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 300 mil páginas de documentos relacionados con las investigaciones sobre Jeffrey Epstein, en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, promulgada en noviembre de 2025.

Los archivos incluyen expedientes judiciales, fotografías, documentos de investigaciones policiales y materiales previamente reservados. La dependencia advirtió que, pese a los esfuerzos por proteger a las víctimas, el volumen del material podría contener información sensible divulgada de manera involuntaria.

¿Qué información fue censurada de los archivos del caso Epstein y por qué genera críticas?

El Departamento señaló que más de 1,200 nombres de víctimas o familiares fueron identificados y censurados, además de cualquier dato que pudiera permitir su identificación. En los archivos de audio, los nombres fueron eliminados mediante tonos continuos.

Sin embargo, legisladores y defensores de víctimas cuestionaron el nivel de censura. El congresista Ro Khanna afirmó que la publicación es incompleta y que algunas redacciones no han sido justificadas por escrito, como exige la ley.

The DOJ’s document dump of hundreds of thousands of pages failed to comply with the law authored by @RepThomasMassie and me.



One document, 119 pages of Grand Jury testimony, was completely redacted.



I explain what is missing and what the survivors and their lawyers are still… pic.twitter.com/Wg1xFIM2vE — Ro Khanna (@RoKhanna) December 19, 2025

Clinton aparece en fotos; Trump casi no figura

Entre los documentos divulgados destacan fotografías del expresidente Bill Clinton dentro de propiedades de Epstein, incluidas imágenes en piscinas y junto a Ghislaine Maxwell, su expareja y cómplice.

En contraste, búsquedas en la base de datos del Departamento mostraron pocas o nulas referencias directas a Trump , lo que avivó críticas de sectores que acusan a la administración de proteger información políticamente sensible.

El Departamento de Justicia admite que faltan documentos del caso Epstein por publicar

En una carta enviada al Congreso, el fiscal general adjunto Todd Blanche reconoció que la revisión del material continúa y que la publicación completa podría tardar hasta dos semanas más, debido a la necesidad de revisar cada página para evitar la exposición de datos protegidos.

La fiscal general Pam Bondi también fue señalada por legisladores, quienes no descartan acciones legales o audiencias si se confirma que hubo omisiones deliberadas.

Today, the Department of Justice publicly released materials related to Jeffrey Epstein under the Epstein Files Transparency Act. Additional responsive materials will be produced as our review continues, consistent with the law and with protections for victims.… — Todd Blanche (@DAGToddBlanche) December 19, 2025