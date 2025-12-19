Logo Inklusion Sitio accesible
Desde Michael Jackson hasta Mick Jagger: Estas son las personalidades que aparecen en los archivos Epstein

El Departamento de Justicia de EU publicó miles de archivos del caso Epstein, bajo presión del Congreso. El material ha sido criticado por censuras y omisiones.

Después de años de exigencias, teorías, presiones políticas y promesas incumplidas, el gobierno de Estados Unidos finalmente abrió una nueva ventana al caso que se convirtió en uno de los mayores escándalos sexuales y de poder del siglo: el de Jeffrey Epstein.

El Departamento de Justicia liberó más de 300 mil páginas de documentos relacionados con las investigaciones contra el fallecido Epstein, una divulgación forzada por una ley aprobada por el Congreso que puso contra las cuerdas a la administración del presidente Donald Trump .

Aunque gran parte del material ya había sido conocido desde la muerte de Epstein en prisión en 2019, la publicación reavivó el debate político y social, especialmente por la aparición de imágenes, nombres y documentos que vuelven a colocar en el centro a figuras poderosas, al tiempo que abre nuevas dudas sobre lo que aún no se ha hecho público.

¿Qué publicó el Departamento de Justicia sobre Epstein?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 300 mil páginas de documentos relacionados con las investigaciones sobre Jeffrey Epstein, en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, promulgada en noviembre de 2025.

Los archivos incluyen expedientes judiciales, fotografías, documentos de investigaciones policiales y materiales previamente reservados. La dependencia advirtió que, pese a los esfuerzos por proteger a las víctimas, el volumen del material podría contener información sensible divulgada de manera involuntaria.

¿Qué información fue censurada de los archivos del caso Epstein y por qué genera críticas?

El Departamento señaló que más de 1,200 nombres de víctimas o familiares fueron identificados y censurados, además de cualquier dato que pudiera permitir su identificación. En los archivos de audio, los nombres fueron eliminados mediante tonos continuos.

Sin embargo, legisladores y defensores de víctimas cuestionaron el nivel de censura. El congresista Ro Khanna afirmó que la publicación es incompleta y que algunas redacciones no han sido justificadas por escrito, como exige la ley.

Clinton aparece en fotos; Trump casi no figura

Entre los documentos divulgados destacan fotografías del expresidente Bill Clinton dentro de propiedades de Epstein, incluidas imágenes en piscinas y junto a Ghislaine Maxwell, su expareja y cómplice.

En contraste, búsquedas en la base de datos del Departamento mostraron pocas o nulas referencias directas a Trump , lo que avivó críticas de sectores que acusan a la administración de proteger información políticamente sensible.

El Departamento de Justicia admite que faltan documentos del caso Epstein por publicar

En una carta enviada al Congreso, el fiscal general adjunto Todd Blanche reconoció que la revisión del material continúa y que la publicación completa podría tardar hasta dos semanas más, debido a la necesidad de revisar cada página para evitar la exposición de datos protegidos.

La fiscal general Pam Bondi también fue señalada por legisladores, quienes no descartan acciones legales o audiencias si se confirma que hubo omisiones deliberadas.

Galerías,
Mundo

Por:  Viridiana Castillo

Con información de: Agencias

Sarah Ferguson, entonces duquesa de York de Gran Bretaña, aparece en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de diciembre de 2025, como parte de un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre el difunto financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

Reuters | Sarah Ferguson, entonces duquesa de York de Gran Bretaña

Jeffrey Epstein posa con Michael Jackson en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de diciembre de 2025, como parte de un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre el difunto financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein .

Reuters | Jeffrey Epstein posa con Michael Jackson

Ghislaine Maxwell posa con David Copperfield en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de diciembre de 2025, como parte de un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre el difunto financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

Reuters | Ghislaine Maxwell posa con David Copperfield

El expresidente estadounidense Bill Clinton, Mick Jagger y Ghislaine Maxwell aparecen en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de diciembre de 2025, como parte de un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre el difunto financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

Reuters | El expresidente estadounidense Bill Clinton, Mick Jagger y Ghislaine Maxwell

El difunto financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y Sultan Ahmed bin Sulayem, empresario emiratí y presidente y director ejecutivo del grupo DP World, aparecen en esta imagen sin fecha del patrimonio de Epstein

Reuters | Jeffrey Epstein y Sultan Ahmed bin Sulayem, empresario y presidente y director ejecutivo del grupo DP World

El expresidente estadounidense Bill Clinton, Michael Jackson y Diana Ross aparecen en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de diciembre de 2025, como parte de un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre el difunto financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

Reuters | El expresidente estadounidense Bill Clinton, Michael Jackson y Diana Ross

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell aparecen en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de diciembre de 2025, como parte de un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre el difunto financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

Reuters | Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

El expresidente estadounidense Bill Clinton y una mujer aparecen en esta imagen del patrimonio del difunto financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

Reuters | El expresidente estadounidense Bill Clinton y una mujer de identidad reservada

Una pintura del expresidente estadounidense Bill Clinton con un vestido se exhibe dentro de la casa de Manhattan de Jeffrey Epstein en esta imagen del patrimonio del difunto financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

Reuters | Una pintura del expresidente estadounidense Bill Clinton con un vestido se exhibe dentro de la casa de Manhattan de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein y Richard Branson (magnate empresarial inglés que cofundó Virgin Group) aparecen en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de diciembre de 2025, como parte de un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre el difunto financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

Reuters | Jeffrey Epstein y Richard Branson, magnate empresarial inglés que cofundó Virgin Group

