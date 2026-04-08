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¿Riesgo en el mar? El gigante de 80 kilos de hidrocarburo que recaló en Playa Bagdad, Tamaulipas

Hallaron un bloque de hidrocarburo en Playa Bagdad de más de 80 kilos. Te contamos si esto representa un riesgo de derrame y qué dicen las autoridades.

Esta toma horizontal de plano medio muestra un bloque grande e irregular de hidrocarburo solidificado, o chapapote, descansando sobre la arena húmeda de la Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas, México. El bloque es de un color negro azabache, con una textura rugosa, porosa y desgastada que sugiere que ha estado en el océano durante mucho tiempo. Es oblongo, con un extremo ligeramente más redondeado y el otro más cónico y puntiagudo. La superficie del bloque es irregular y abollada, con grietas y hendiduras que revelan su composición asfáltica. El bloque se encuentra en el centro de la imagen, con la arena húmeda de la playa que lo rodea por todos lados. La arena es de color marrón claro, y está cubierta por una fina capa de agua de las olas que rompen en la orilla. Pequeñas ondulaciones en el agua añaden textura a la escena. La parte superior de la imagen muestra las olas que rompen en la orilla, con espuma blanca que se desliza sobre la arena. La iluminación es natural, y el chapapote brilla con un brillo tenue bajo la luz del sol. Un pequeño objeto blanco, posiblemente un caparazón de almeja o una piedra, se encuentra a la izquierda del chapapote en primer plano. La imagen es nítida y bien enfocada, capturando la textura granular de la arena y la superficie rugosa del chapapote con gran detalle.
El gigante de 80 kilos de hidrocarburo que recaló en Playa Bagdad, Tamaulipas| Facebook: Conibio Global A.C.

Escrito por: Viridiana Castillo

El hallazgo de un enorme bloque de hidrocarburo en Playa Bagdad ha encendido los protocolos de vigilancia en la región costera.

Durante un recorrido de monitoreo rutinario, técnicos especializados de la organización Conibio Global A.C. detectaron un fragmento de hidrocarburo temperizado en la arena.

Este descubrimiento, que si bien se mantiene como un evento aislado, fue suficiente para que la asociación civil alertara a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para su levantamiento e inspección.

¿Qué dimensiones tiene el bloque encontrado?

El fragmento de hidrocarburo en Playa Bagdad posee dimensiones considerables que llamaron de inmediato la atención del equipo de campo. Se trata de una masa sólida de aproximadamente un metro de largo por 80 centímetros de ancho. Lo más impactante para los especialistas fue su densidad, ya que el peso estimado de este residuo supera los 80 kilogramos.

Este material no llegó solo a la franja de arena. En su interior, la brigada documentó la presencia de un barrote de madera y varias cuerdas aglomeradas. Los primeros análisis visuales sugieren que estos elementos externos se adhirieron a la masa viscosa mientras esta se encontraba flotando a la deriva en las corrientes del océano, antes de ser arrastrada hasta encallar en el litoral.

¿Existe riesgo de un derrame masivo o contaminación en la zona?

Ante la preocupación natural sobre una posible contaminación en playas, los expertos de Conibio Global A.C. han sido claros y objetivos: hasta este momento se desconoce el origen exacto del material encontrado. Sin embargo,enfatizaron un dato crucial para evitar la desinformación.

Al tratarse del único hallazgo registrado en toda la extensión de la playa monitoreada, actualmente no existen elementos para catalogar este evento como un derrame o una situación de contaminación generalizada. Que el material se considere ‘temperizado’ significa que ha pasado un tiempo expuesto a la intemperie marina, perdiendo sus componentes más ligeros antes de tocar tierra.

El estado actual en la zona es de precaución.

Seguiremos atentos y en vigilancia permanente’, aseguró la organización de conservación.

Por ahora, la aparición de este fragmento de hidrocarburo en Playa Bagdad queda registrada como una eventualidad bajo estricto control, reafirmando el valor de las patrullas ecológicas para la conservación de ecosistemas costeros.

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