¡Chapopote llega a San Lázaro! Diputados exhiben derrame en el Golfo

Con un gesto tan simbólico como incómodo, diputados de Movimiento Ciudadano llevaron hasta la Cámara de Diputados un bote con chapopote para evidenciar —literalmente— las consecuencias del derrame de petróleo en el Golfo de México. No fue solo una protesta visual: fue un intento por sacudir la narrativa oficial que, acusan, ha minimizado el impacto ambiental y social de este desastre.

Los legisladores Laura Ballesteros y Sergio Gil encabezaron el reclamo, asegurando que las autoridades federales y estatales han intentado “tapar” la magnitud del problema. Sin embargo, insistieron en que las pruebas están a la vista, no solo en las costas afectadas, sino ahora también en el recinto legislativo, donde el chapopote se convirtió en protagonista.

Exigen respuestas y comparecencias urgentes

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano pidió que el caso sea tratado como una prioridad nacional. En ese sentido, exigieron que la Cámara de Diputados llame a comparecer a funcionarios de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), organismo encargado de investigar el derrame y supervisar las condiciones de seguridad industrial en el sector energético.

Para los diputados, no basta con comunicados o reportes técnicos. Lo que se necesita, dicen, es transparencia total sobre las causas del derrame, las acciones de contención y, sobre todo, las consecuencias reales para las comunidades costeras y los ecosistemas marinos.

Diputados de @MovCiudadanoMX llevaron un bote de chapopote a San Lázaro para denunciar la inacción del gobierno ante el derrame de petróleo en el Golfo de México.



Laura Ballesteros y Sergio Gil exigieron que @Mx_Diputados atienda el caso como urgente y cite a comparecer a la… pic.twitter.com/nA4WXwJpar — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

Un desastre que va más allá de lo ambiental

El señalamiento no se limita al daño ecológico. Movimiento Ciudadano advirtió que el derrame también tiene implicaciones económicas y sociales profundas, especialmente para pescadores y habitantes de las zonas afectadas, quienes dependen directamente del mar para subsistir.

En este contexto, acusaron que la falta de información clara y oportuna agrava la incertidumbre de las comunidades, que enfrentan no solo la contaminación, sino también la ausencia de apoyos concretos.

Más de 800 toneladas de petróleo retiradas y el impacto podría extenderse a casi mil kilómetros de costa

Más de 800 toneladas de petróleo han sido retiradas de las playas de Veracruz tras el derrame, dejando al descubierto la magnitud del daño. De acuerdo con cifras oficiales, ya suman más de 889 toneladas recolectadas, con afectaciones a lo largo de más de 630 kilómetros de costa y labores de limpieza en al menos 48 playas.

Sin embargo, organizaciones advierten que el impacto podría ser aún mayor. Estiman que la contaminación podría extenderse hasta 933 kilómetros de litoral, además de provocar afectaciones en decenas de personas expuestas.

Las consecuencias no solo son visibles en el presente. Aunque ya se reportan animales muertos, fauna cubierta de chapopote y pérdidas económicas, especialistas alertan sobre los efectos a largo plazo.

“Hay consecuencias que podemos ver a corto plazo, como animales muertos, enchapopotados, pérdidas económicas, pero lo que no sabes es qué consecuencias traerán a largo plazo porque el petróleo es tóxico”, explicó Ana Fernanda León, estudiante de Biología en Veracruz, en entrevista con Azteca Noticias.