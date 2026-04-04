A un mes del derrame de hidrocarburo, el chapopote ahoga a pescadores en Veracruz

A un mes de la llegada de chapopote a Playa Linda, en el sur de Veracruz, la crisis ambiental sigue golpeando con fuerza a los pescadores de la zona. Lo que comenzó como una emergencia en el mar, hoy se ha convertido en un problema económico y social que mantiene a decenas de familias en la incertidumbre.

Las redes siguen contaminadas y muchas ya son completamente inservibles. Para quienes viven de la pesca, esto no es solo un daño material: es la pérdida directa de su sustento.

¿Cómo afecta el chapopote a los pescadores de Veracruz?

El impacto ha sido inmediato y devastador. De acuerdo con los propios pescadores, las redes —su principal herramienta de trabajo— quedaron impregnadas de chapopote, lo que las vuelve inutilizables.

Cuadrillas de limpieza llegaron a la playa de Coatzacoalcos, Veracruz.



Esta mañana, Azteca Noticias dio a conocer las afectaciones ambientales en la zona por el derrame de hidrocarburo.



Vía @Galicia_Edgar https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/eexJDwAsvZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

José Palomino, pescador de Playa Linda, explica que algunas redes conocidas como “fierreras” aún pueden improvisarse, pero otras, como las “pampaneras”, quedaron totalmente dañadas y abandonadas en la orilla.

Las pérdidas económicas son considerables. De acuerdo con reportes en la zona, cada pescador podría enfrentar daños que van desde los 100 mil hasta los 200 mil pesos, una cifra que representa el patrimonio de muchas familias.

Redes contaminadas y sin posibilidad de reemplazo en Veracruz

La situación se agrava porque no hay recursos para reponer el equipo. Venancio Martínez, otro pescador afectado, señala que el material dañado no puede recuperarse fácilmente.

Muchos pescadores han optado por no salir al mar. La razón es simple: no tienen redes o no pueden arriesgarse a invertir nuevamente sin certeza de que la situación mejore. Esto ha provocado una pausa forzada en la actividad pesquera en varias comunidades del sur de Veracruz.

¿Hay apoyo del gobierno tras el derrame en Veracruz?

A pesar de la magnitud del problema, los pescadores aseguran que no han recibido respuestas claras por parte de las autoridades, incluida la gobernadora Rocío Nahle García.

La incertidumbre es total. No saben si el apoyo llegará pronto, si tardará meses o si simplemente no llegará. Mientras tanto, deben decidir si endeudarse para comprar nuevas redes o abandonar temporalmente su actividad. Eustaquio Martínez resume la situación: si no hay ayuda, tendrán que invertir por su cuenta, aun sin garantías.

El problema no termina en el mar. La percepción de contaminación también ha afectado a los consumidores, quienes han reducido la compra de productos del mar provenientes de la zona. Esto ha generado un efecto en cadena: menos ventas, menos ingresos y más presión económica para las familias.

Incluso algunos pescadores han decidido dejar la actividad por completo, al menos de manera temporal. Durante tres o cuatro semanas, varios no pudieron salir a pescar debido a la presencia del chapopote.

A un mes del derrame, queda claro que el impacto va más allá del daño ecológico. La contaminación ha alcanzado directamente la economía local, afectando a quienes dependen del mar para sobrevivir.

Sin redes, sin ingresos y sin apoyo claro, los pescadores de Playa Linda enfrentan uno de los momentos más difíciles de los últimos años. La pregunta es cuánto tiempo podrán resistir antes de que esta crisis obligue a más familias a abandonar su forma de vida.