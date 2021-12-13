Gimnastas víctimas de Larry Nassar recibirán 380 millones de dólares

Las gimnastas de Estados Unidos (EU) que fueron víctimas de abuso sexual por parte del médico Larry Nassar, recibirán una compensación de 380 millones de dólares.

El Comité Olímpico y Paralímpico de EU, la Federación de gimnastas (USA Gymnastics) y las aseguradoras, así establecieron el acuerdo que incluye a cientos de atletas que fueron agredidos durante tres décadas por el ex médico.

Las gimnastas Simone Biles , Aly Raisman y McKayla Maroney fueron tratadas por Larry Nassar durante el tiempo en que fue el doctor del equipo de EU, por lo que también recibirán dicha compensación, siendo el acuerdo más grande jamás realizado para víctimas de abuso sexual, con la que se finaliza una batalla legal de cinco años.

El ex médico de gimnasia de la Universidad Estatal de Michigan y EU, Larry Nassar, de 58 años de edad, está condenado a 175 años de cárcel, por ser acusado de abuso sexual bajo la apariencia de tratamiento médico en más de 260 mujeres, que sufrieron los ataques cuando eran niñas o adolescentes.

Dentro de las víctimas de Larry Nassar, también se encuentran gimnastas que competían en clubes locales y que buscaron un tratamiento de su parte por la reputación nacional que le ofrecía ser el médico del equipo olímpico.

Victims of former USA Gymnastics doctor Larry Nassar have reached a $380 million settlement with USA Gymnastics, the U.S. Olympic & Paralympic Committee and their insurers after a five-year legal battle, an attorney for some of his victims said https://t.co/jtm35Gb2PL — Reuters (@Reuters) December 13, 2021

Las gimnastas testificaron sobre los abusos de Larry Nassar

Durante una audiencia ante el Senado en septiembre, las tres gimnastas testificaron sobre el abuso que sufrieron por parte de Larry Nassar, donde también criticaron a los oficiales de gimnasia y olímpicos estadounidenses por no detener al ex doctor, así como al FBI por su investigación fallida que permitió que siguiera abusando de docenas de niñas antes de ser arrestado.

En dicha audiencia, la medallista de oro, Simone Biles alegó que las organizaciones sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada.

“Creo sin lugar a dudas que las circunstancias que llevaron a mi abuso y permitieron que continuara, son el resultado directo del hecho de que las organizaciones creadas por el Congreso para supervisarme y protegerme como atleta, USA Gymnastics, United States Olympic y El Comité Paralímpico no hizo su trabajo”, dijo Biles.

Por su parte, la gimnasta McKayla Maroney resaltó que el FBI hizo afirmaciones falsas sobre su abuso por parte de Larry Nassar.

"Después de contar toda mi historia de abuso al FBI en el verano de 2015, no solo el FBI no informó mi abuso, sino que cuando finalmente documentaron mi informe 17 meses después, hicieron afirmaciones completamente falsas sobre lo que dije", dijo Maroney.

