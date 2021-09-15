Simone Biles crítica al FBI por proteger abusos de Larry Nassar

La gimnasta olímpica Simone Biles criticó al FBI por proteger a Larry Nassar ante el abuso sexual que comentió el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos contra ella y otras jóvenes deportistas durante años.

Simone Biles se presentó como una de las atletas olímpicas más éxitosas de los últimos años “que tiene 25 medallas en Mundiales, siete en Juegos Olímpicos” y resaltó que es una sobreviviente de abuso sexual.

Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney y Maggie Nichols testificaron ante el Comité Judicial del Senado sobre el caso del médico Larry Nassar, quien abusó sexualmente de niñas y mujeres jóvenes.

De acuerdo con la atleta olímpica, el FBI se empeñó en proteger al Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos luego de que en 2017 salieron a la luz las denuncias contra de Larry Nassar.

“Para ser claros, culpo a Larry Nassar y también culpo a todo un sistema que usó y perpetuó su abuso”, dijo la siete veces medallista olímpica en su declaración.

Mientras que la gimnasta McKayla Maroney dijo estar profundamente decepcionada, porque el FBI no informó de su abuso y luego mintió al respecto.

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McKayla Maroney testificó que el FBI la revictimizó luego de que declaró un episodio en el que Larry Nassar abusó sexualmente de ella cuando tenía 12 años, por lo que los agentes respondieron si eso era todo, “como si mi abuso no fuera suficiente”.

Larry Nassar paga cadena perpetua en prisión

Larry Nassar paga una condena perpetua desde 2017 por haber abusado sexualmente de al menos 160 mujeres; sumándose a la de 60 años de prisión por pornografía infantil tras su arresto en 2016.

Durante 20 años el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos cometió estos abusos hasta que las mujeres testificaron en su contra, pues Nassar operaba de la misma manera para cometer este delito.