Este 23 de noviembre se confirmó el regreso de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo de Administración Nvidia tras el escandalo de infidelidad y espionaje en el que se vio involucrado las últimas semanas.

La decisión pone fin al periodo de interinato que mantenía Colette Kress, ejecutiva y analista financiera, que desempeña el cargo de directora ejecutiva de Nvidia.

“El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar NVIDIA y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, declaró Harvey C. Jones, Presidente del Consejo a través de un comunicado de prensa.

“Tenemos plena confianza en Jensen”: Consejo de NVIDIA respalda el regreso de Huang tras reuniones clave

El Consejo de Administración reveló que tras una serie de conversaciones y reuniones con Jensen Huang, se tomó la decisión de restituirlo a su puesto debido a la capacidad con la que ha manejado Nvidia a lo largo de los años.

Además, se espera que el empresario taiwanés-estadounidense, tomé sus funciones con efecto inmediato.

“Tenemos plena confianza en Jensen y esperamos colaborar con él en su regreso al liderazgo de la compañía”, explicó el Presidente del Consejo.

¿Qué pasará con Colette Kress?

Colette Kress continuará desempeñando las funciones de Directora Financiera de Nvida tras dejar el puesto de Directora Ejecutiva Interina.

El Consejo le agradeció por las labores que desempeñó durante la ausencia de Huang.

Jensen Huang celebra su regreso a NVIDIA y habla del inicio de una “nueva revolución industrial”

Por su parte, Jensen Huang aseguró sentirse honrado de regresar a su puesto como Director Ejecutivo de Nvidia tras las fuertes acusaciones en las que se vio involucrado las últimas semanas.

“Es un honor para mí regresar a NVIDIA y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, declaró Jensen Huang.

Infidelidad y sospechas de espionaje: Así fue la polémica que provocó la salida temporal de Jensen Huang

Jensen Huang se vio involucrado en dos escándalos que provocaron el desplome de acciones de la empresa de semiconductores, ligándolo con una presunta espía de China.

La bomba estalló tras revelar que el empresario mantenía una infidelidad con la empresaria Alice Huang, sin parentesco, de quien las autoridades estadounidense sospechaban podría ser una espía para el gobierno de China.

El escandalo fue tan grande, que el 12 de noviembre 2026, Jensen anuncio su renuncia como director ejecutivo de la empresa; sin embargo, días después retomó sus actividades.