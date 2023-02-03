Estados Unidos detecta en su territorio un globo espía de China

El gobierno de Estados Unidos informó que encontraron un globo espía proveniente de China sobrevolando el cielo de su país, lo que calificaron como un “acto descarado”. El incidente ocurrió a unos días de que el secretario de Estado, Antony Blinken, realice un viaje a Beijing.

Los funcionarios estadounidenses indicaron que al ver al globo espía, movilizaron aviones de combate, pero los líderes militares aconsejaron al presidente Joe Biden no disparar por temor a que los escombros pudieran representar una amenaza para la seguridad.

Ante la advertencia, Joe Biden aceptó que el globo espía no fuera derribado por la seguridad de los estadounidenses.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos asumió la custodia del globo espía chino cuando ingresó al espacio aéreo del país, desde entonces fue observado con aviones militares.

¿Por dónde viajó el globo espía de China?

A través de redes sociales se difundió el video del supuesto globo espía proveniente de China, el cual fue tomado por un testigo en Billings, Montana, después de que las autoridades emitieran una parada en tierra mientras los militares movilizaban activos, incluidos aviones de combate F-22, en caso de que el presidente Biden ordenara derribar el globo.

El hombre que filmó el video, Chase Doak, dijo que el objeto había permanecido estacionario en el cielo durante más de media hora.

🇺🇲🇨🇳 | ÚLTIMA HORA: El Pentágono ha dicho que no es seguro derribar el globo espía chino que flota al norte de Estados Unidos. El globo tiene el tamaño de 3 autobuses y tiene una bahía tecnológica. pic.twitter.com/MEt7W4IEWE — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) February 2, 2023

Un portavoz del Pentágono indicó más tarde que “el globo viajaba a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial y no representa una amenaza militar o fisica para las personas en la tierra”.

El incidente recuerda hasta dónde han estado dispuestos a llegar Beijing y Washington para espiarse mutuamente en medio de las crecientes tensiones entre las superpotencias.

China y Estados Unidos, las dos economías más grandes del mundo, han experimentado tensiones en los últimos tiempos, chocando por Taiwán, el historial de derechos humanos de China y su actividad militar en el Mar de China Meridional.

China responde por globo espía

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó mediante una conferencia de prensa que la aeronave avistada en Estados Unidos sí les pertenece, pero que no se trata de un globo espía y que se encontraba en el territorio norteamericano por "causas de fuerza mayor".

"Se trata de una aeronave civil utilizada con fines de investigación, principalmente meteorológica. Afectada por los vientos de Poniente y con una capacidad de autodirección limitada, la aeronave se desvió mucho de su rumbo previsto. La parte china lamenta la entrada involuntaria de la aeronave en el espacio aéreo estadounidense por causas de fuerza mayor".

