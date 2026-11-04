De lavaplatos al CJNG: la desconocida historia del hermano de “El Mencho"; así fue la infancia de “Tony Montana”

Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido el 22 de febrero de 2026.

Preso en Estados Unidos, "Tony Montana", busca que de ser sentenciado, su condena le permita salir a tiempo para estar con su familia los años que le queden de vida.

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Hermano de "El Mencho" dice estar arrepentido de sus actos

En un escrito enviado al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, que fue dado a conocer por el periodista Keegan Hmailton, "Tony Montana" pidió que la condena que reciba sea de 20 años de prisión debido a su estado de salud.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo buscaba por estar detrás de las actividades de lavado de dinero y narcotráfico internacional del CJNG.

El Ejército lo detuvo el 20 de diciembre de 2022 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Era señalado por ser el encargado de la compra de armas en grandes cantidades y coordinar acciones violentas en contra de grupos rivales.

"Tony Montana" se declaró culpable en julio de este año ante una Corte Federal del Distrito de Columbia, de los delitos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de un cargo relacionado con el uso de armas de fuego para facilitar las operaciones de narcotráfico.

Ahora, desde Estados Unidos, expresó estar arrepentido de lo que hizo y que cometió errores. El narcotraficante se disculpó y reveló que unos de sus miedos es no ver a su familia antes de morir.

“Le escribo con gran respeto y humildad. Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que cometí errores graves y acepto la responsabilidad por ellos. Quiero disculparme ante el Tribunal, ante la sociedad y ante todos los afectados por mi conducta (...) pronto tendré setenta años y padezco varias afecciones médicas crónicas. Uno de mis mayores temores es morir lejos de mi familia. Amo mucho a mis hijos y a mi familia, y espero tener la oportunidad algún día de pasar los años que me quedan de vida con ellos", se lee en el documento.

Los empleos que tuvo "Tony Montana" antes de entrar al CJNG

Antonio Oseguera Cervantes nació en 1958 en una comunidad rural aislada cerca de Aguililla, Michoacán. Fue el tercero de siete hijos, entre ellos "El Mencho".

Su papá era un jornalero agrícola migrante que trabajaba en Estados Unidos y regresaba a visitar a la familia todos los años hasta que, cuando Antonio Oseguera tenía 10 años aproximadamente, dejó de verlos y enviar dinero.

Para ganar dinero para sus hermanos menores, y antes de entrar al mundo del narcotráfico, dejó la escuela después de sexto grado para trabajar en el campo.

Cuando alrededor de 16 años, buscó a su padre, a quien encontró cerca de Los Ángeles. Se mudó con él por un tiempo y aceptó un empleo en una fábrica de cercas de tela metálica.

Durante los siguientes 20 años, trabajó en restaurantes italianos en el distrito de North Beach en San Francisco, donde lavaba platos, aprendió a cocinar, para luego ser mesero y bartender.

Además de su empleo diurno, solía tener un segundo puesto nocturno atendiendo la barra en clubes nocturnos de la ciudad.

La adicción que envolvió a "Tony Montana" en el negocio de la droga

El hermano de "El Mencho" comenzó a consumir alcohol en exceso, probó la cocaína y se volvió adicto a esta droga. Según se relata en el documento, esto abrió la puerta para empzar en la venta de drogas para pagar su vicio.

En noviembre de 1996, fue arrestado y acusado de traficar heroína, por lo que lo sentenciaron a 63 meses en el Buró de Prisiones, pero al terminar su sentencia en 2001, fue deportado a México, donde lo detuvieron de nuevo en 2015 y 2022.

Llegó a Apatzingán, Michoacán, y posteriormente a Uruapan. Trabajó en un almacén que abastecía de materiales de construcción a ferreterías y depués comerció agave.

En ese momento, sus hermanos menores Juan y "El Mencho", quienes a su vez habían regresado a Michoacán tras vivir en California, estaban involucrados en el narcotráfico.

"El Mencho" creció en el crimen organizado al conocer a Rosalinda González Valencia, hermana de los "Los Cuinis", con quien se casó.

Las tareas dentro del CJNG para el hermano de "El Mencho"

"Tony Montana" comenzó a involucrarse en el cártel que fundó su hermano Nemesio y se le asignaron tareas relacionadas con las drogas por orden de "El Mencho" o de "Los Cuinis"

Antonio Oseguera luchaba contra el alcoholismo y la drogadicción y durante un año, desde abril de 2004 hasta abril de 2005, estuvo internado en un programa residencial de rehabilitación de drogas ubicado en Tlajomulco, Jalisco.

“Después de que perdí a mi padre y a mi hermano en un trágico accidente automovilístico, luché emocionalmente y cuestioné mi propio futuro. Durante ese periodo difícil, mi tío se convirtió en una figura paterna para mí. Me animó, me guio y me ayudó a encontrar esperanza cuando me sentía perdido. Su apoyo cambió mi vida, y siempre estaré agradecido por el amor, la orientación y la estabilidad que me brindó. Su compasión y empatía han tenido un impacto duradero no solo en mí, sino en muchos miembros de nuestra familia.

"Le pido respetuosamente que considere la edad de mi tío, su salud en declive y la influencia positiva que ha ejercido en quienes lo rodean. Su esposa, sus hijos y su familia extendida lo aman profundamente y lo necesitan. Si finalmente se le permite regresar a México, su único deseo es pasar el resto de su vida en paz con su familia y sus seres queridos", manifestó ahora años después el hermano del fundador del CJNG.

Aquí puedes leer la CARTA COMPLETA de "Tony Monatana", hermano de "El Mencho"