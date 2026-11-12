La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Correos de México, interceptó un envío postal que contenía prendas de vestir impregnadas con sustancias ilícitas (cocaína)en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El paquete, que tenía como destino final el país de Chile, fue detectado durante las labores rutinarias de inspección en el área de exportación.

Detectaron playeras impregnadas con cocaína con uso de rayos x

Durante la revisión, personal de la ANAM identificó anomalías en la densidad de la encomienda utilizando equipos de revisión no intrusiva por rayos X.

Ante la alerta de posibles irregularidades, se solicitó la intervención de un binomio canino, el cual confirmó la presencia de material ilícito en el interior.

En la inspección física posterior se contabilizaron 19 prendas, descubriendo que ocho playeras de color blanco estaban impregnadas con una sustancia que arrojó un peso total aproximado de 5.34 kilos.

Análisis de laboratorio y resguardo de la mercancía

Para confirmar la naturaleza de la sustancia, las autoridades tomaron muestras de las prendas y realizaron pruebas con un dispositivo de identificación especializado, cuyo resultado preliminar dio positivo a cocaína.

La muestra fue derivada a la Unidad Técnica de Asesoría y Muestreo de la aduana del AICM para sus dictámenes periciales, mientras que el resto de la mercancía quedó bajo el resguardo formal de Correos de México mientras continúan las indagatorias ministeriales correspondientes.