El café que no era café: así detectaron cocaína en un cargamento de una tonelada en el AICM

¡Se quedaron sin café! Esta tarde, un cargamento de tránsito internacional declarado como café llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con un peso aproximado de una tonelada. Sin embargo, durante las labores de control y vigilancia, una revisión reveló que la mercancía estaba contaminada con cocaína.

Cocaína en café; así la descubrieron

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) realizaron labores de revisión no intrusivas en el AICM, con el apoyo de un binomio canino.

Fue durante estas acciones de inspección que se detectó la presencia de cocaína en el cargamento que había sido declarado como café y que se encontraba en tránsito internacional.

Mediante labores de control, vigilancia, revisión no intrusiva, en el @AICM_mx, elementos de @SEMAR_mx y @AduanasMx, con apoyo de un binomio canino, detectaron un cargamento de tránsito internacional declarado como café, con un peso aproximado de una tonelada, contaminado con… pic.twitter.com/2KbKjUxGdw — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 15, 2026

Cae en el AICM hombre que ocultaba cocaína en silla de ruedas

Muchas personas se ingenian la manera de transportar droga de un país o de una zona a otra, como el caso de este hombre que intentó ingresar droga al país y terminó descubierto en uno de los puntos más vigilados de la capital.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control vinculó a proceso a Adrián “N”, señalado por su probable responsabilidad en un delito contra la salud, luego de que autoridades encontraran varios paquetes de cocaína escondidos dentro de una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La detención ocurrió en la Terminal 2 del aeropuerto capitalino, donde elementos de la Secretaría de Marina realizaban labores de inspección como parte de los operativos permanentes del Gabinete de Seguridad federal.

Las autoridades detallaron que el contenido correspondía a aproximadamente ocho kilogramos de cocaína, por lo que Adrián “N” fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público Federal.