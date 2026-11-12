Tres presuntos integrantes de “Los Chapitos” en Culiacán, entre ellos un menor de edad, terminaron bajo arresto este 11 de noviembre tras el reporte de un vecino que alertó sobre personas armadas dentro de una vivienda en la colonia Lomas del Sol VII.

Una llamada al 089 delató el escondite y frustró su escape

Todo comenzó con una denuncia anónima a la línea 089 y el aviso al C-4 que movilizó al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES). Al llegar al domicilio señalado, los policías vieron a uno de los sospechosos en la vivienda. En cuanto el sujeto notó las patrullas, intentó escapar junto con otros dos cómplices que lo acompañaban.

La huida duró poco. Los elementos estatales y federales les dieron alcance en la misma calle y capturaron a los tres civiles, confirmando en el sitio que el grupo operaba para la facción del Cártel del Pacífico e incluía a un adolescente entre sus filas.

Detienen a 3 presuntos implicados con la facción de "Los Chapitos" Los detenidos y los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes. (Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa)

El arsenal, la droga y el radio que guardaban en la casa

Al inspeccionar el sitio donde estaban los tres detenidos, el personal militar y de la Policía Estatal Preventiva encontró el equipo que resguardaban en la capital sinaloense. Los agentes aseguraron el siguiente material:

Un fusil AK-47 calibre 7.62x39 milímetros.

Una pistola calibre .45 y otra pistola calibre .22.

Siete cargadores y 209 cartuchos útiles de diversos calibres.

165 dosis de presunta cocaína con un peso aproximado de 88 gramos.

Una motocicleta y un equipo de radio de comunicación.

Tras asegurar la propiedad, los efectivos trasladaron a los tres implicados y la evidencia a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, autoridad que abrirá la carpeta de investigación correspondiente y definirá la situación jurídica de los dos adultos y del menor involucrado.