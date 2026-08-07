Golpe millonario a Meta: un juez de Nuevo México la condena a pagar 567 mdd por arriesgar la seguridad infantil

El juez de distrito Bryan Biedscheid, de la corte estatal de Santa Fe, ordenó a la gigante tecnológica Meta pagar 567 millones de dólares y reconfigurar el funcionamiento de sus aplicaciones para usuarios menores de edad en Nuevo México.

La sentencia dictada la noche del jueves 6 de agosto de 2026 es la sanción económica más severa impuesta hasta la fecha contra la empresa matriz de Instagram y Facebook en la ola de batallas legales por adicción y daños en redes sociales. Esta suma se acumula a la multa previa de 375 millones de dólares dictaminada en marzo por un jurado popular, el cual determinó que la firma engañó a los usuarios sobre la seguridad interna de sus sistemas y facilitó la explotación sexual de niños.

Los fondos recaudados mediante el fallo judicial serán canalizados a un fideicomiso estatal destinado a la reparación del daño social, financiando tratamientos psicológicos y de adicciones para jóvenes afectados por el uso compulsivo de las plataformas.

En su escrito de sentencia, el magistrado de Santa Fe remarcó que las redes de la compañía constituyeron un factor determinante en la crisis de salud mental que enfrentan las infancias de la entidad. Por su parte, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, celebró el dictamen afirmando que la compañía prefirió priorizar las métricas de tráfico e ingresos financieros sobre la integridad de los menores.

A New Mexico state court ordered Meta to pay $567 million and change how its platforms function for young users in the state ‌after finding the company is to blame for harming children's mental health https://t.co/UTNjHjLnu3 — Reuters (@Reuters) August 7, 2026

No más notificaciones nocturnas a adolescentes

Como parte de los cambios obligatorios que impuso la corte de Nuevo México, Meta tiene prohibido enviar notificaciones push a las cuentas registradas a nombre de menores de edad entre las 22:00 y las 07:00 horas. Adicionalmente, el fallo judicial exige a los desarrolladores de Instagram y Facebook implementar controles de tiempo de pantalla para capar el uso acumulado de los usuarios jóvenes a un máximo de 90 horas mensuales dentro del territorio estatal.

A través de un comunicado difundido por su vocero Andy Stone, la corporación con sede en California rechazó el fallo del tribunal e informó que interpondrá un recurso de apelación ante las instancias superiores. La defensa de la firma sostuvo que se han transparente en los esfuerzos por eliminar el contenido nocivo y a los usuarios maliciosos, argumentando que las acusaciones planteadas por el ministerio público distorsionan la evidencia técnica de la plataforma.

Acumula demandas en California

El veredicto logrado en Santa Fe sienta un precedente para los miles de litigios civiles promovidos en el país por distritos escolares, familias y fiscales generales que denuncian que funciones de diseño como el "desplazamiento infinito" (infinite scroll) causan adicción en adolescentes. Nuevo México fue el primer estado de Estados Unidos en llevar sus reclamos a la etapa de juicio oral, abriendo la puerta a los procesos colectivos programados para la segunda mitad del año.

La compañía dirigida por Mark Zuckerberg enfrentará a finales de este mes de agosto de 2026 un nuevo juicio masivo en la ciudad de Oakland, California. En esta nueva cita legal, la empresa responderá ante una demanda conjunta interpuesta por los fiscales generales de los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, quienes buscan establecer regulaciones federales y compensaciones económicas por el impacto del algoritmo en la juventud norteamericana.