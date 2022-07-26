VIDEO: Incendio de una pipa llena de combustible en Guatemala

En Guatemala explotó una pipa que trasladaba combustible generando un gran incendio y cobrando la vida de 2 menores además de que dejó a otras 4 personas con quemaduras.

En Guatemala se incendió una pipa que trasladaba combustible ocasionando una estela de destrucción y muerte. El chofer de la unidad de transporte cargada con combustible se dirigía a hacer una entrega de ese producto.

El siniestro ocurrió mientras circulaba por el kilómetro 132 de la ruta interamericana en jurisdicción de Sololá, Guatemala, cuando súbitamente el chofer de la pipa esquivó a un motociclista para no atropellarlo, sin embargo al realizar la maniobra una de las válvulas de la pipa se abrió y comenzó a derramarse el combustible.

La gasolina, se esparció por el asfalto y la cuneta a lo largo de un kilómetro, por lo que de inmediato el área se convirtió en una zona de alto riesgo por lo volátil del producto.

Un cortocircuito provocó que el área se transformada en un auténtico infierno.

Un video que captó una familia y que circula en redes sociales, muestra las columnas de humo y las explosiones del combustible derramado por la pipa en la localidad de Sololá en Guatemala.

Guatemala 🇬🇹

Ruta Interamericana

Kilómetro 132 hoy en

Horas de La tarde se registró

Un Incendio de grandes

Magnitudes, el Incendio se

Propagó a Viviendas y Locales

Comerciales, dos personas

Fallecidas en el lugar, Bomberos

Logran controlar las llamas pic.twitter.com/PTe9hqW3Rt — TRAILEROS CA UNIDOS (@TCA_UNIDOS) July 24, 2022

Explota pipa cargada de combustible y deja 2 fallecidos en Guatemala

Elementos del cuerpo de bomberos de diversas corporaciones trabajaron intensamente durante varias horas para sofocar las llamas. De hecho tuvieron que llamar refuerzos para combatir el siniestro, y hasta utilizaron espuma química para apagar el incendio. Los vecinos les ayudaron con cubetas llenas de agua para intentaban apagar las llamas.

Dos menores, uno de 8 y otro de 14 años, que se encontraban en un local de venta de productos agrícolas, perdieron la vida durante el siniestro provocado por el accidente de una pipa llena de combustible.

La explosión alcanzó varias casas y automóviles. Una motocicleta, un vehículo y una casa fueron afectadas por las llamas generadas tras la explosión.

Además, otras cuatro personas resultaron con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron trasladadas a un centro de salud de la zona.

Testigos en el lugar del siniestro señalaron que el chofer de la pipa logró salir a tiempo para después huir.

El Ministerio Público de Guatemala ya investiga todos los detalles del siniestro provocado por el accidente de la pipa cargada de combustible.