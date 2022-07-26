VIDEO: Incendio de una pipa llena de combustible en Guatemala
Una pipa que iba cargada de combustible explota y provoca incendio en la ciudad de Sololá, Guatemala. 2 menores fallecieron y 4 personas sufrieron quemaduras.
En Guatemala explotó una pipa que trasladaba combustible generando un gran incendio y cobrando la vida de 2 menores además de que dejó a otras 4 personas con quemaduras.
En Guatemala se incendió una pipa que trasladaba combustible ocasionando una estela de destrucción y muerte. El chofer de la unidad de transporte cargada con combustible se dirigía a hacer una entrega de ese producto.
El siniestro ocurrió mientras circulaba por el kilómetro 132 de la ruta interamericana en jurisdicción de Sololá, Guatemala, cuando súbitamente el chofer de la pipa esquivó a un motociclista para no atropellarlo, sin embargo al realizar la maniobra una de las válvulas de la pipa se abrió y comenzó a derramarse el combustible.
La gasolina, se esparció por el asfalto y la cuneta a lo largo de un kilómetro, por lo que de inmediato el área se convirtió en una zona de alto riesgo por lo volátil del producto.
Un cortocircuito provocó que el área se transformada en un auténtico infierno.
Un video que captó una familia y que circula en redes sociales, muestra las columnas de humo y las explosiones del combustible derramado por la pipa en la localidad de Sololá en Guatemala.
Guatemala 🇬🇹— TRAILEROS CA UNIDOS (@TCA_UNIDOS) July 24, 2022
Ruta Interamericana
Kilómetro 132 hoy en
Horas de La tarde se registró
Un Incendio de grandes
Magnitudes, el Incendio se
Propagó a Viviendas y Locales
Comerciales, dos personas
Fallecidas en el lugar, Bomberos
Logran controlar las llamas pic.twitter.com/PTe9hqW3Rt
Explota pipa cargada de combustible y deja 2 fallecidos en Guatemala
Elementos del cuerpo de bomberos de diversas corporaciones trabajaron intensamente durante varias horas para sofocar las llamas. De hecho tuvieron que llamar refuerzos para combatir el siniestro, y hasta utilizaron espuma química para apagar el incendio. Los vecinos les ayudaron con cubetas llenas de agua para intentaban apagar las llamas.
Dos menores, uno de 8 y otro de 14 años, que se encontraban en un local de venta de productos agrícolas, perdieron la vida durante el siniestro provocado por el accidente de una pipa llena de combustible.
La explosión alcanzó varias casas y automóviles. Una motocicleta, un vehículo y una casa fueron afectadas por las llamas generadas tras la explosión.
Además, otras cuatro personas resultaron con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron trasladadas a un centro de salud de la zona.
Testigos en el lugar del siniestro señalaron que el chofer de la pipa logró salir a tiempo para después huir.
El Ministerio Público de Guatemala ya investiga todos los detalles del siniestro provocado por el accidente de la pipa cargada de combustible.
#Guatemala🇬🇹 | Explota pipa cargada de combustible y deja 2 fallecidos.— tendenciasgt (@tendenciasgtgt) July 24, 2022
Dos menores de edad fallecidos, cuatro personas con quemaduras de tercer y cuarto grado, además de pérdidas millonarias fue el trágico resultado de un accidente, el cual provocó la explosión de un camión. pic.twitter.com/rGfbmtc6fC