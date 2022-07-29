Kenia amenaza a Facebook de Meta, ordena que aborde incitación al odio
Kenia ordena a Facebook que aborde la incitación al odio o enfrentará la suspensión. La nación africana acusa a Meta de violar la Constitución de Kenia.
El organismo de control de la cohesión étnica de Kenia le ha dado a Facebook, un plazo de siete días para que elimine la incitación al odio y discursos similares de su plataforma, esto con relación a las elecciones del próximo mes. En caso de no hacerlo, Kenia amenaza a Meta con suspender el funcionamiento de Facebook.
Cabe señalar que la nación de la mayor economía en África Oriental, se encuentra en plena campaña electoral con vistas a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales programadas para el próximo 9 de agosto.
Global Witness, un grupo de defensa de los derechos humanos ha señalado en su informe, que Facebook había aceptado y difundido más de una docena de anuncios políticos que infringían las normas de Kenia.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Cohesión e Integración de Kenia (NCIC por sus siglas en inglés) señala que el informe corrobora sus propias conclusiones internas.
NEW | Ahead of elections in Kenya which are expected to be tightly contested, we tested Facebook's ability to detect hate speech.— Global Witness (@Global_Witness) July 28, 2022
Once again, despite claims to act on hateful content, @Meta failed miserably.
New from #GWTech & @Foxglovelegal: https://t.co/OxfTNiHcVP@Odangaring pic.twitter.com/RNypXqTyHJ
Facebook ha sido "vector de discurso de odio e incitación, de información falsa y de desinformación": Makori
Danvas Makori, comisionado de la Comisión Nacional de Cohesión e Integración de Kenia, dijo: "Facebook está violando las leyes de nuestro país. Se han permitido ser un vector de discurso de odio e incitación, de información falsa y de desinformación".
Meta, empresa matriz de Facebook, ha tomado "amplias medidas" para eliminar la incitación al odio y los contenidos incendiarios, además de que está intensificando esos esfuerzos de cara a las elecciones, según revela a Reuters, un portavoz de la empresa.
Facebook:
Contamos con equipos especializados de hablantes de suajiliy con tecnología de detección proactiva que nos ayuda a eliminarlos contenidos perjudiciales de forma rápida y a gran escala.
@NCIC_Kenya Chairman Rev Dr Samuel Kobia and Rift Valley Regional Comm'r Mr Mohammed A. Maalim alongside NCIC Comm'rs Hon Abdulaziz Farah and Hon. Dorcas Kedogo have today flagged off the #ElectionsBilaNoma Peace Caravan to tour parts of Nakuru spreading messages of peace. pic.twitter.com/V86L1oM7MT— NCIC Kenya (@NCIC_Kenya) July 29, 2022
Comisión Nacional de Cohesión e Integración de Kenia recomendará suspensión de las operaciones de Meta
La Comisión Nacional de Cohesión e Integración de Kenia ha mantenido conversaciones con la Autoridad de Comunicaciones de Kenia (CAK por sus siglas en inglés), que regula las empresas de medios sociales, y recomendará la suspensión de las operaciones de Meta, agregó Danvas Makori, comisionado de la NCIC, quien además acusó a Meta de violar la Constitución de Kenia y las leyes que regulan la incitación al odio y el uso de las plataformas de redes sociales.
Danvas Makori, comisionado de la NCIC:
"Este país es más grande que una empresa de medios sociales o una entidad. No permitiremos que Facebook, ni ninguna otra empresa de medios sociales, ponga en peligro la seguridad".
Breaking 🔴 Following our investigation into Facebook's inability to detect hate speech ads ahead of the Kenyan elections, Kenya 🇰🇪 has given @Meta seven days to tackle hate speech and incitement on the platform, or face suspension.https://t.co/IRxCJVkf8o— Global Witness (@Global_Witness) July 29, 2022